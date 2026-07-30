El Mundial impulsa el crecimiento de Adidas, que gana un 4,9 % más en el primer semestre

Adidas aumentó un 10,2 % su facturación entre enero y junio, hasta los 13.335 millones de euros, pese a que la fortaleza del euro frente a varias divisas lastró el volumen de negocios en 400 millones de euros, según informó este jueves la compañía.

Su beneficio operativo se situó en 1.279 millones de euros, un 10,6 % más interanual, gracias al aumento de las ventas, ya que su margen de rentabilidad operativa fue del 9,6 %, el mismo que en el primer semestre de 2025.

En la final, Adidas ganó por goleada: los dos finalistas, España (campeona) y Argentina (subcampeona), vistieron sus camisetas, así como la vestimenta del árbitro y el balón del partido. Al ser socio de la FIFA, los premios de 'mejor jugador', 'jugador revelación' y 'mejor portero', también incluían las icónicas rayas de la marca alemana.

Su consejero delegado, Bjørn Gulden, se ha mostrado muy orgulloso de los resultados en un comunicado, en el que ha resaltado el impacto del torneo disputado entre el 11 de junio y el 19 de julio pasados.

Según Gulden, el desempeño comercial en el segundo trimestre fue "increíblemente sólido" pese a la volatilidad del entorno, lo que permitió a la compañía registrar una facturación trimestral récord de 6.743 millones de euros, un 14 % más interanual si no se tiene en cuenta el efecto de los tipos de cambio.

El máximo responsable de Adidas ha resaltado que confía en que la tendencia positiva de la compañía continuará, gracias al "gran atractivo de la marca, las sólidas ventas globales y la prometedora cartera de productos".