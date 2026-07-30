El mundialista uruguayo Federico Viñas ficha con el Toluca del fútbol mexicano

"Ya eres parte del 12 veces, Fede", escribió el conjunto del entrenador argentino Antonio Mohamed en sus redes sociales, al referirse a la docena de títulos de los Diablos en el fútbol mexicano.

A los 28 años, Viña será pieza clave en la ofensiva del Toluca, que busca regresar al primer plano del fútbol mexicano, después de haber perdido la corona del pasado torneo Clausura, luego de haber sumado sus campeonatos undécimo y duodécimo en los dos campeonatos del 2025.

El atacante posee experiencia en el fútbol mexicano, en el que jugó entre 2019 y 2024, año en el que ganó con el León el título de máximo goleador en el torneo Clausura.

Viñas, un atacante fuerte, con capacidad para jugar de espaldas a la portería, con buen juego aéreo. Aportará a la delantera de los Diablos como pareja del portugués Paulinho, mejor goleador de la liga en los últimos dos años.

En un vídeo de bienvenida a su compatriota, el uruguayo Carlos María Morales, campeón con Toluca en 1999 y 2000, recordó la tradición de jugadores de Uruguay en el Toluca, que en el presente Apertura tiene a dos defensas charrúas en su alineación, Bruno Méndez y Federico Pereira.

Toluca dio un golpe de autoridad en el arranque del Apertura al vencer por 0-2 a las Chivas de Guadalajara en su estadio, pero el martes de la semana pasada fue sorprendido por los Pumas UNAM, que los derrotó por 1-2.

El pasado sábado los Diablos perdieron con Cruz Azul el partido por el título campeón de campeones y ahora pretenden hacer borrón y cuenta nueva para ser protagonistas en el torneo.

El próximo domingo, el equipo de Mohamed recibirá al Necaxa, que ha comenzado con actuación perfecta en las dos primeras jornadas, con triunfos por 2-1 sobre Atlante y Monterrey.

Viñas viene del Real Oviedo de España en el que jugó 33 partidos con 9 goles. Por sus buenas actuaciones fue integrante de la selección uruguaya, eliminada en la fase de grupos del Mundial.