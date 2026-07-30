Infantino asiste a la recepción por 27º aniversario de la entronización de Mohamed VI

El presidente de la FIFA fue el único invitado internacional sin rango diplomático que saludó al monarca de Marruecos, que será sede del próximo Mundial de fútbol de 2030 junto con España y Portugal.
Junto a Infantino acudieron también varios jugadores de los 'Leones del Atlas' como el mediapunta del Real Madrid Brahim Díaz, el guardameta Yassine Bounou 'Bono', el delantero Munir El Haddadi y el centrocampista Sofyan Amrabat.
La ceremonia se celebró en la plaza de la prefectura de M'diq-Fnideq (norte de Marruecos).