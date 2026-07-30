Kroupi, del Bournemouth, lesionado entre tres y cuatro meses

El delantero francés, muy codiciado en este mercado veraniego y que había sido relacionado con clubes como el Barcelona, se lesionó durante la pretemporada del Bournemouth en Austria y regresó a Inglaterra para someterse a una cirugía en el pie.

Kroupi, de 20 años, anotó trece goles el año pasado en su temporada de debut en la Premier League, convirtiéndose en el adolescente con más tantos en su primer curso, superando los registros de Robbie Fowler y Robbie Keane.

Esto le ha valido el interés de varios de los mejores clubes de Europa, que ahora tendrán que esperar al verano que viene si quieren hacerse con sus servicios.

Los goles de Kroupi ayudaron a que el Bournemouth, aún con Andoni Iraola en el banquillo, acabaran sextos en la Premier y se clasificaran a la Liga Europa por primera vez en su historia.

Ahora, con Marco Rose en el banco, los 'Cherries' comenzarán el curso el próximo 23 de agosto contra el Manchester City.