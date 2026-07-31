El Leipzig abre el 'casting' para llenar el vacío que dejará Diomande

Según el diario Bild, el club de la bebida energética maneja internamente una lista que encabeza el portugués Francisco Conceiçao, actualmente en el Juventus, y en la que también están Paul Nebel, del Maguncia; el belga Malick Fofana, actualmente en el Olympique Lyon; y Said El Mala, del Colonia, con el que el Leipzig tendría que entrar en una pugna con el Borussia Dortmund.

El costo de cualquiera de ellos sería asumible para el equipo alemán, sobre todo si se tienen en cuenta las cifras que se conocen extraoficialmente sobre el traspaso de Diomande.

Medios alemanes aseguran que el Leipzig rechazó una primera oferte de 100 millones de euros y que el equipo merengue ha presentado una segunda oferta mejorada, estimada entre 115 y 120 millones de euros.

Al margen de la bastante probable marcha de Diomande, el Leipzig ya venía trabajando en el fichaje del internacional alemán Nadiem Amiri, que está en la disciplina del Maguncia.

Un beneficiado indirecto del fichaje de Diomande por el Madrid puede ser el Bayern Múnich, puesto que le quitaría hierro al debate sobre una posible marcha del francés Michael Olise al equipo blanco.

El Bayern ha declarado intransferible a Olise, quien tiene contrato con el club bávaro hasta 2029.