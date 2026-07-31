FIFA Forward Enterprise, en manos de las 211 federaciones nacionales y del Consejo de FIFA

"Una consulta abierta y democrática" es el compromiso que ha asumido el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ante una idea que, según afirma, solo seguirá si la apoyan la mayoría de las federaciones, a las que les ha explicado en qué consiste después de que apareciera en los medios hace tres días.

En las últimas horas, la FIFA ha hecho aclaraciones sobre un tema que puede llegar a ser votado en un Congreso. Ha lamentado que informaciones erróneas de medios han interrumpido la consulta prevista, pero ha asegurado que seguirá con ella para garantizar que cada asociación pueda expresar su voto basándose en hechos.

La FIFA ofrece optimizar la gestión comercial de sus torneos para generar mayores ingresos, con el reclamo de 20 millones de dólares del programa FIFA Forward (2027-2030) por federación y que el nuevo programa adicional Fast Forward, también de 20 millones, será voluntario y financiado por inversión externa sin ceder el control de la FIFA.

Además de las federaciones, el Consejo de la FIFA que preside Infantino tiene que pronunciarse al respecto. Es el órgano que define los objetivos de la FIFA, su dirección estratégica y sus políticas y valores, en particular en lo que se refiere a la organización y el desarrollo del fútbol a escala mundial, según el reglamento de gobernanza del organismo.

Se reúne en sesiones ordinarias al menos tres veces al año y sus decisiones se adoptan por mayoría simple (más del 50 %) de los votos válidos emitidos. Cada uno de sus miembros tiene un voto y no se cuentan las abstenciones.

Actualmente los forman 36 miembros. Entre ellos, además de Infantino, hay ocho vicepresidentes: los seis presidentes de las confederaciones -Asia (AFC), Europa (UEFA), África (CAF), Sudamérica (CONMEBOL), Norte y Centroamérica (CONCACAF) y Oceanía (OFC)-, más el húngaro Sándor Csányi, expresidente de la federación de su país, y la inglesa Debie Hewitt, presidenta de la Federación inglesa.

Respecto a cuestiones comerciales y económicas, el Consejo define, entre otros, los estándares, las políticas y los procedimientos que rigen la concesión de los contratos comerciales de la FIFA y el resto de cuestiones comerciales, así como las políticas destinadas al desarrollo.

El Consejo convoca anualmente la fecha del Congreso ordinario de la FIFA, -el 18 de marzo de 2027 en Rabat tiene previsto el próximo con la elección de presidente-, pero puede convocar uno extraordinario cuando lo considere oportuno.

Según la normativa, convocará un Congreso extraordinario si una quinta parte de las federaciones lo solicita mediante un escrito en el que se establezcan los temas a tratar, que se celebrará en un plazo de tres meses.

En los congresos cada una de las 211 federaciones dispone de un voto. No se permite el voto por poderes, ni por carta, en caso de que el Congreso se celebre en persona. En los celebrados en remoto se permitirá el voto por correspondencia u online.

Las elecciones de cargos se celebrarán mediante voto secreto, pero el resto de votaciones se harán a mano alzada o mediante dispositivos electrónicos. El voto no será obligatorio.

Si el voto a mano alzada no establece una clara mayoría a favor de una propuesta, la votación se efectuará por llamamiento, nombrando a las federaciones miembro por orden alfabético en inglés.

Será suficiente la mayoría simple (más del 50 %) de los votos válidos emitidos para que las elecciones, votaciones u otro tipo de decisiones sean válidas.