FIFPRO advierte a FIFA de que decisiones de importancia no deben adoptarse con ultimátums

"Iniciativas de esta magnitud requieren transparencia, procesos claros y una participación efectiva de quienes tienen un interés legítimo en el futuro del fútbol profesional", aseguró en un comunicado.

El sindicato reclamó que "como trabajadores, los futbolistas profesionales son actores fundamentales del ecosistema del fútbol, y las decisiones relativas a la gobernanza y al desarrollo del fútbol internacional tienen, inevitablemente, consecuencias sobre el entorno en el que desarrollan su actividad y compiten".

También recordó que en los últimos meses, FIFPRO y la FIFA han avanzado a través del Memorando de Entendimiento y la creación de la Plataforma Global de Diálogo Social, que "también refleja un compromiso más amplio con la transparencia, el diálogo estructurado, los criterios objetivos y el desarrollo colectivo del juego como principios que deben orientar todos los aspectos de la futura gobernanza del fútbol".

FIFPRO reafirmó su compromiso con la defensa de los intereses de los futbolistas y con "trabajar de manera constructiva junto a todos los actores del fútbol, para contribuir a un futuro sostenible y bien gobernado del fútbol profesional", a la espera de ser debidamente informada de la evolución del asunto.

"A medida que se intensifican las reacciones en toda la comunidad futbolística, la FIFA tiene la responsabilidad especial de unir al sector del fútbol en lugar de dividirlo", añadió.