Primer ministro británico cree que Infantino "es la persona equivocada" al frente de FIFA

Burnham, declarado 'futbolero' e hincha del Everton, fue preguntado por los periodistas primero por los planes de Infantino de privatizar parcialmente el próximo Mundial de fútbol, y dijo: "Eso ha sido una propuesta indignante".

Y sobre si esto debería tener consecuencias para el futuro de Infantino, respondió: "La idea de que eso pudiera siquiera plantearse demuestra, en mi opinión, que es la persona equivocada para dirigir la organización".

Burnham suma así su voz a las numerosas protestas que ha suscitado el plan de Infantino: hoy, la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) se alineó con la UEFA y la CONCACAF en su rechazo a la creación de la FIFA Forward Enterprise (FFE), el proyecto con el que la FIFA pretende abrir a inversión privada la explotación comercial de competiciones como la Copa del Mundo.

Poco después Infantino recibió otro sonoro rechazo: Carlos Cordeiro, asesor de la FIFA y su mano derecha, anunció su dimisión tras considerar que la polémica propuesta del organismo de permitir la venta de participaciones de la Copa del Mundo, es "perjudicial" para el fútbol.