Ter Stegen deja la concentración del Barcelona para cerrar su cesión al Ajax

Ter Stegen se despidió de sus compañeros y el cuerpo técnico antes de volar rumbo a Amsterdam, donde esta temporada defenderá la portería del histórico equipo neerlandés.

Hacía semanas que el internacional alemán, de 34 años y con contrato con el equipo azulgrana hasta 2028, estaba negociando con el Ajax, pero la operación no había podido cerrarse antes por una falta de acuerdo sobre las obligaciones fiscales que debía de asumir el jugador en su nuevo destino.

Tras ejercitarse esta mañana, el equipo que dirige Hansi Flick se medirá esta tarde al Birminghan City en el St. Andrew's Stadium, ya sin Ter Stegen en la expedición.