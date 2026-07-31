'Vozinha' podrá usar su apodo en la camiseta de Colo Colo, tras decisión de la ANFP

El consejo de presidentes del fútbol chileno votó a favor, de manera extraordinaria, para que el guardameta africano use 'Vozinha' en la parte trasera de la indumentaria cuando se sume como refuerzo de los albos, reseña la prensa chilena.

Las bases del campeonato chileno no permiten el uso de apodos para la identificación en la espalda de los jugadores y el castigo por incumplimiento es de una tarjeta amarilla administrativa para el futbolista y multas de hasta 870 dólares al club por cada vez que se utilice.

La directiva del Cacique hizo las gestiones pertinentes ante el ente rector del fútbol chileno para solicitar el cambio en el reglamento, que solo podía ocurrir con una votación unánime.

En las últimas horas, el club albo y el representante del futbolista de 40 años, Bernardo Vasconcelos, aseguraron en la prensa chilena que ‘Vozinha’ volará a Santiago para unirse al equipo líder de la liga chilena en cuanto solucione asuntos personales de última hora.

Las declaraciones se produjeron luego de que el jugador no arribara al país la noche del jueves, como había sido anunciado, lo cual significó el segundo retraso consecutivo para su llegada.

El arquero tiene un acuerdo para vincularse a Colo Colo, según confirmó el presidente del Cacique, Aníbal Mosa, para firmar un contrato por seis meses con la posibilidad de renovación por 12 meses más para el año 2027.

Llegará libre al Cacique, tras culminar su vínculo con el Chaves de la segunda división de Portugal.

Vasconcelos también se había referido al tema de la camiseta, asegurando que "es muy importante para él, porque juega con ese nombre Vozinha desde siempre y después del Mundial es muy importante para el mantenerlo en la camiseta".

El futbolista se convirtió en un interés global, ganando casi 30 millones de seguidores en Instagram, tras destacar en la Copa del Mundo con sus actuaciones en las que dejó su arco en cero ante España, la posterior campeona, y brilló ante la finalista Argentina de Lionel Messi que se impuso por 3-2 en la prórroga.

Terminó como una revelación e integró el once ideal del Mundial elaborado por la FIFA a partir de la votación de los aficionados, por lo que su apodo 'Vozinha' tiene una repercusión de marketing de la cual Colo Colo también se vería beneficiado.

Las dilaciones generaron rumores sobre la posible caída del fichaje, no obstante, el técnico de los albos, el argentino Fernando Ortiz, reveló este viernes que en su conversación con el caboverdiano lo vio comprometido.

"Sí, tuve un diálogo. La verdad es que intercambiamos opiniones con Vozinha, como le gusta que le digan a él, a mí me gusta, Josimar como es su nombre. Lo vi contento, lo vi feliz, si bien su forma de pensar no es tan expresivamente, él está contento de la opción de estar con nosotros", dijo en conferencia de prensa.

El entrenador añadió sobre la situación de retraso del portero que "obviamente tiene sus temas personales" y sobre la expectativa generada.

"Quizá la ansiedad que genera por querer tener a una figura como él en nuestro fútbol es entendible. Esperemos que pueda resolver pronto su situación y que podamos contar con él", cerró.