Alexis Ciria: "Jugar con Álvaro Carreras o Valverde al lado es demasiado fácil"

"Muy cómodo. Se lo dije a mi padre, que jugar con Álvaro Carreras o Valverde al lado es demasiado fácil. Al principio, un poquito de nervios, pero, una vez que salgo ya al campo, se me quitan, porque estoy haciendo lo que me gusta", declaró a los micrófonos de Real Madrid TV.

Ciria debutó con el primer equipo del Real Madrid como titular en el primer partido amistoso a puerta abierta del equipo blanco, un empate a 2 contra la Fiorentina en Klagenfurt (Austria), y dispuso de 64 minutos.

El joven extremeño, que llegó a la cantera merengue en el mercado invernal de 2026 procedente del Sevilla, marcó el segundo gol para los suyos. "Cuando me ha llegado la pelota, se me ha cerrado el mundo. Una vez que la he visto dentro, ha sido un alivio", comentó, sobre el tanto.

También desveló el consejo que le había dado Jose Mourinho antes de salir: "Que sea como yo soy, que tenga confianza, que juegue sin presión y que me divierta".

Además, valoró cómo está siendo la preparación: "La primera semana, como es normal, con un poquito más de intensidad, trabajo de carrera, pero estas dos semanas han sido trabajo bien intenso. Al míster le gusta mucha intensidad, trabajo corto, y la verdad que muy bien".