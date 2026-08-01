Bisiwu: "Voy a hacer todo lo que Flick quiera que haga"

"Voy a hacer todo lo que él quiera que haga. Cuando me necesite, trabajaré duro y estaré ahí", afirmó el Bisiwu después de ejercitarse con sus nuevo compañeros en St. George's Park, la Ciudad Deportiva que la Federación Inglesa de Fútbol tiene a 50km de Birminghan.

El Barça ha pagado unos 8,5 millones de euros al Brujas por el jugador de 18 años, y será Flick quien decida ahora si entra en dinámica del primer equipo o empieza en el Barça Atlètic.

De momento, el extremo se ha mostrado encantado por vestir la camiseta azulgrana: "Las sensaciones son muy buenas. Me han recibido muy bien. Es como una gran familia y tanto los compañeros como el cuerpo técnico me han dado una gran bienvenida".

Bisiwu explicó que el exdelantero azulgrana Neymar da Silva ha sido su jugador "favorito" desde pequeño. "Me encanta su forma de jugar, cómo disfruta con el balón. Esa es la razón por la que empecé a jugar yo", desveló.

Y entre sus nuevos compañeros, dijo fijarse en Raphael Dias 'Raphinha', otro extremo izquierdo como él -"es un jugador muy, muy bueno", apuntó- y por su puesto Lamine Yamal, de quien dijo que es "un jugador muy especial".