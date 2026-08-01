Federación Alemana de Fútbol pide esclarecer cómo surgió la iniciativa de la FIFA

"El intento de abrir las competiciones de la FIFA a inversores privados ha fracasado estrepitosamente", declaró el presidente de la DFB, Bernd Neuendorf, que lo atribuyó a la acción unida de todos las organizaciones miembro de la UEFA.

"Ahora hay que esclarecer sin dejar huecos los procedimientos en torno a este proyecto iniciado por Gianni Infantino. El presidente de la FIFA ha actuado por su cuenta, de forma intransparente y en última instancia irresponsable", criticó.

Neuendorf pidió garantizar junto con la UEFA y con las otras confederaciones futbolísticas que en la FIFA se instaure "una cultura fundamentalmente diferente" en la que "las decisiones vuelvan a ser discutidas y adoptadas por los miembros en los distintos órganos".

La UEFA ha acogido este sábado con satisfacción que la FIFA haya retirado sus planes de vender una participación en el Mundial y reclama que "rindan cuentas" los responsables de "planes secretos, que se tramitan por la vía rápida".