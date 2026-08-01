Ipswich Town negocia el fichaje de Julio Enciso

Entre enero y junio de 2025, el delantero paraguayo Julio César Enciso Espínola, de 22 años, militó en Ipswich Town, cedido por el Brighton & Hove Albion FC. Disputó 13 partidos, anotó 2 goles y dio 3 asistencias, es decir pases que terminaron en anotaciones.

Lea más: Video: Robert Morales anota en la goleada del Pumas

En la actualidad, “La Joya” vuelve a estar en el interés del recientemente ascendido club inglés, de acuerdo a la prensa británica, que cita como fuentes de la información a dos comunicadores, Alex Crook y Ben Jacobs.

La cuenta en X El Tabloide Inglés mencionó este sábado que “El Ipswich Town está cerca de cerrar el fichaje de Julio Enciso del Estrasburgo. El paraguayo ya trabajó con Gary O’Neil (el entrenador) y jugó cedido en el club. Las negociaciones avanzan y los Tractor Boys buscan concretar el traspaso”.

El pase del caaguaceño pertenece en la actualidad al Racing de Estrasburgo, de la Ligue 1 de Francia, club que forma parte del grupo inversor BlueCo, consorcio propietario del Chelsea de Inglaterra.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En Estrasburgo, el paraguayo firmó 12 goles en 42 presentaciones, generando el interés de entidades importantes. Todo indica que retornará en la Premier, considerada la mejor liga del mundo, a la que fue a mediados de 2022, con su transferencia de Libertad al Brighton.

Pese a su corta edad, Enciso registra 37 presentaciones con la selección paraguaya (5 anotaciones), de las cuales 14 fueron por Eliminatorias, 13 en amistosos, 5 en Copa América y 5 en la recientemente finalizada Copa del Mundo, celebrada en Estados Unidos, México y Canadá.

Ipswich Town es un tradicional club fundado hace 147 años (16 de octubre de 1878), campeón de la Primera división inglesa en la temporada 1961/62 (aún no existía la Premier) y de la FA Cup 1977/78.