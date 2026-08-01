Peñarol golea y se mete en la final del Torneo Intermedio del fútbol uruguayo

Abel Hernández fue el protagonista de esta historia tras anotar un doblete que fue acompañado con otra diana por parte del otro atacante Matías Arezo.

El equipo carbonero dominó el partido durante la segunda parte del encuentro en la que el equipo visitante no logró descifrar la ofensiva planteada por los dirigidos por Diego Aguirre.

Montevideo Wanderers selló el viernes su boleto a la final tras vencer por 0-2 a Montevideo City Torque y asegurarse de esa forma el primer lugar del Grupo B.

Un tanto de Santiago Benítez y uno de Luciano Cosentino le dieron la victoria al conjunto dirigido por Mathías Corujo, que llegó a 15 unidades en la clasificación y ya no podrá ser alcanzado por ninguno de sus rivales.

El resto de la jornada será disputada este domingo con los encuentros entre Racing y Boston River, Central Español ante Liverpool y Nacional contra Progeso.

Defensor Sporting y Cerro jugarán el lunes para dar cierre al calendario del Intermedio previo a la final.