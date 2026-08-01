Hallan en Ypané a los tres niños desaparecidos en Acahay y levantan la alerta de localización

La Defensoría Pública de la Niñez y la Adolescencia de Quiindy, a cargo de Gloria Torres, había activado de manera urgente los protocolos de búsqueda y localización de tres menores, luego de que se desconociera el paradero de los niños, que habían quedado en la Comisaría de Acahay.

Los niños, dos de ellos hermanos de 11 y 10 años de edad, respectivamente, y un primo de ambos de 10 años, habían estado recorriendo ayer el barrio 15 de Agosto de este municipio, donde presuntamente arrojaban piedras contra algunas viviendas. Tras la denuncia de vecinos, los menores fueron trasladados hasta la sede policial.

Hasta el lugar acudió la responsable de la Codeni local, Adriana Villalba, quien comunicó la situación a la defensora pública Gloria Torres. Según los antecedentes, antes de retirarse de la comisaría se habría firmado un acta en la que constaba que los menores fueron retirados por la funcionaria; sin embargo, Villalba negó esa situación y sostuvo que los niños permanecieron en la dependencia policial.

Ante dicha situación, la defensora Torres solicitó la activación inmediata de los mecanismos de búsqueda y localización.

Lea más: Misterio en Acahay: nadie sabe dónde están tres niños recogidos por la Policía

Localización de los menores

El procedimiento se realizó este sábado en Ypané, cuando agentes del Departamento Especializado en Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas llegaron hasta los asentamientos Fortaleza y 8 de Diciembre del distrito de Ypané, departamento Central, para dar seguimiento a las averiguaciones.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Durante las diligencias, los intervinientes ubicaron la vivienda de un hermano mayor de dos de los menores, quien manifestó que los niños no estaban desaparecidos y que habitualmente pasan las noches en distintos domicilios de familiares antes de volver a salir durante el día.

Los agentes comunicaron las actuaciones a las autoridades competentes, entre ellas la defensora pública de la Niñez y la Adolescencia de Quiindy, Gloria Torres; la defensora pública de Ypané, María Luisa López; representantes de la Codeni local y funcionarios del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia.

Lea más: Acahay: buscan a tres niños llevados a una comisaría y luego reportados como desaparecidos

La defensora pública de Quiindy señaló que, tras la localización de los menores, el seguimiento del caso quedará bajo la jurisdicción de la defensora pública de Ypané, quien deberá coordinar las medidas de protección y asistencia que correspondan en resguardo de los derechos de los niños.

Finalmente, Torres informó que ya solicitó el levantamiento de la orden de búsqueda y localización, al haberse confirmado el paradero de los tres menores.