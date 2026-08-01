Javier Zacarías responde a José Ortiz: “Como político es un excelente herrero”

“José Ortiz como político es un excelente herrero, respetando la profesión del herrero. Yo no puedo discutir con alguien que no es de nuestra clase política. Él es una persona que no conoce la idiosincrasia partidaria política y mucho menos también conoce lo que piensan y sientan en los colorados de Ciudad del Este. Es muy difícil discutir. Yo respeto su opinión y me parece bien. No la comparto, como no comparten muchos dirigentes del Partido Colorado aquí en Ciudad del Norte. Pero yo no quiero discutir. Es su idea, es su pensamiento”, manifestó el senador colodado cartista Javier Zacarías Irún.

Fue esta mañana en No Tiene Nombre de ABC. El parlamentario colorado y exintendente de Ciudad del Este fue consultado sobre las expresiones de José Ortiz,, empresario y mano derecha del expresidente y títular de la Asociación Nacional Republicana (ANR) Horacio Cartes.

Ortis, gerente de Tabacalera del Este (Tabesa)y de otras empresas afincadas, sobre todo en el departamento de Alto Paraná, apoya la candidatura de Rigoberto Chamorro (ANR) a la Intendencia de Ciudad del Este. Es con miras a las elecciones municipales previstas para el4 de octubrepróximo.

Ortiz respalda públicamente a Chamorro, quien es apadrinado por el gobernador de Alto Paraná, César “Landy” Torres (ANR-HC). Chamorro, también empresario en la zona de Ciudad del Este, derrotó en las internas municipales del 7 de junio pasado al entonces precandidato Magno Álvarez, quien tenía el respaldo del clan Zacarías, integrado por el director paraguayo de Itaipú, Justo “Lucho” Zacarías Irún, su esposa, la diputada Rocío Abed; y el senador colorado cartista Javier Zacarías Irún.

La esposa de este último, es la exintendenta de Ciudad del Este, Sandra McLeod, destituida del cargo por la Cámara de Diputados en el 2019, tras una intervención del Poder Ejecutivo que encontró presuntas innumerables irregularidades en la administración esteña.

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En una reciente entrevista a radio Concierto, José Ortiz, cercano colaborador del expresidente de la República y titular de la Asociación Nacional Republicana (ANR) Horacio Cartes, dejó en claro que ningún integrante del clan Zacarías formará parte de la campaña de Chamorro ni de una eventual administración de la ANR.

Ortiz manifestó que el mensaje de la ciudadanía es contundente. Dijo que el proyecto Chamorro no incluye a la familia Zacarías porque “la ciudadanía está harta de ellos”.

“Hay un rechazo y la gente te dice: ‘vamos a estar contigo, siempre y cuando ellos no sean parte’. Eso fue un compromiso de campaña, que los Zacarías no van a ser parte de esta administración y no van a estar en esta campaña”, expresó el empresario tabacalero.

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“No hay orden superior”

Sobre el cuestionamiento del empresario Ortiz, Javier Zacarías, contestó: “Si nosotros no aparecemos en campaña, no aparecemos pero votaremos por la lista 1. Mi relación política partidaria en el Paraguay, en Alto Paraná y en Ciudad del Este, las converso directamente con el presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes, y el vicepresidente Pedro Alliana. Siempre hablamos de respetar y hacer que cumplan las tradiciones partidarias. Aquí ganó Rigoberto Chamorro las internas del partido y él es el director técnico. Un político aparece o desaparece a través de los votos; no hay orden superior”, manfiestó Javierd Zacarías Irún.

Añadió: “Yo soy senador de la Nación, después de muchos problemas, persecuciones familiares, de vuelta, con el voto popular. O sea, aquí no es una cuestión de que le guste o no a mengano”, remarcó el senador colorado cartista.

Según Javier Zacarías hay cuestiones elementales dentro del Partido Colorado que “conocemos y que siempre ha dado muy buen resultado”: “El respeto a nuestra polca, el respeto a nuestro pañuelo y el respeto al famoso abrazo republicano, que es un símbolo”, indicó. También alabó la gestión partidaria de Cartes.

“Son tres símbolos tradicionales dentro del partido colorado.Y si nosotros, miramos hoy al Partido Colorado, imagínense lo grande que es el liderazgo fuerte y marcante de Horacio Cartes, que habla y le invita a la propia o a los propios personajes que le ha perseguido en el pasado, que le han tratado de dañar desde todo punto de vista él y a su familia, sin embargo, deja eso de lado e invita a participar en la unidad del Partido colorado-

“Entonces, yo estoy con eso, yo estoy con la actitud de la unidad, estoy con la actitud de que conversemos siempre”, sostuvo.

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Dice que respeta la decisión de Chamorro

En otro momento, el senador Javier Zacarías aseguró que repseta la decisión del equipo políico que liderá el candidato a intendente de Ciudad del Este, Rigoberto Chamorro (ANR).

“Aquí ganó Chamorro las linternas del partido, entonces él es el director técnico de su campaña y él y sus hombres de confianza son los que tienen que poner los hombres, los jugadores necesarios y que ellos crean conveniente para llevar adelante la campaña. Así que yo, aunque no esté de acuerdo eventualmente con una decisión de ellos o nuestro equipo político no esté de acuerdo con alguna decisión de ellos, nosotros vamos a respetar, nosotros vamos a respetar la decisión. Si nosotros no tenemos que aparecer en la campaña, no aparecemos. Igual nosotros como hombres del partido vamos a votar por el Partido Colorado, vamos a votar por la lista 1 y trabajaremos con nuestros amigos dirigentes que nos inviten”, manifestó el senador.

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“El pueblo decidirá”

Finalmente, el senador Javier Zacarías dijo que a la postre, el ciudadno con su voto, decidirá si un político es bueno o malo. Indicó, que lo más probable, que mediante el voto de la gente, sea nuevamente reeelecto para un cargo en el 2028. “Acá no es cuestión de decreto. Aquí no es cuestión de resolución de fulano o de negano. Así que nosotros vamos a continuar en la política. Probablemente vamos a continuar en cargos electivos gracias a la gente, gracias a nuestros, amigos y amigas de Alto Paraná, de Ciudad del Este, en mi caso de Paraguay. Eso no nos va a quitar nadie. Pueden querer, pueden buscar, pueden lo que quieran, pero al final es el pueblo que decide”, enfatizó el legislador colorado.