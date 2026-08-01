Reabren el debate sobre la construcción de una nueva hidroeléctrica binacional entre Paraguay y Argentina

El diputado provincial de Misiones, Martín Arjol (Partido Libertario de Misiones-PLM), presentó el pasado 21 de mayo un proyecto para la convocatoria a un segundo plebiscito por la represa de Corpus. El emprendimiento fue proyectado por la Comisión Mixta del Río Paraná (COMIP), la cual actualizó la factibilidad del proyecto en una nueva ubicación.

La iniciativa original ubicaba la central hidroeléctrica entre Encarnación y Posadas, lo que ocasionó un rechazo en el plebiscito del 88,6% de los votantes en la provincia, el 14 de abril de 1996. Ante esto, se desarrollaron otros estudios para encontrar una ubicación centrada en el menor impacto previsible. A partir de allí, el renovado proyecto estipula que se construya la central 61 km aguas arriba, entre las ciudades de Corpus Christi (Misiones) y Hohenau (Itapúa), sobre la isla Pindo-í, en el kilómetro 1656 del río Paraná.

El pasado 23 de abril, la COMIP participó de un conversatorio sobre el proyecto multipropósito Corpus Pindo-í, organizado por el Consejo Profesional de Ingeniería de Misiones (CPIM) y su Comisión de Energía, Infraestructura, Recursos Hídricos y Ambiente (CEIRHA). En el mismo, reflotaron la factibilidad de construir esta nueva binacional.

Posteriormente, realizaron la presentación en el municipio de El Dorado, en colaboración con la Cámara de Comercio local, el pasado 28 de julio. La propuesta también causó la respuesta de los grupos ambientalistas, quienes reavivaron la campaña en redes sociales de “No a Corpus”.

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Rechazo histórico en Argentina

Hace 30 años se desarrolló la primera votación popular por la defensa del ambiente en Argentina, con el resultado de negar la construcción de Corpus. Votaron 299.420 personas, correspondientes a más del 61% del padrón de ese entonces.

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En consecuencia, se sancionó la Ley Provincial 3.294, que norma jurídicamente el veredicto popular y estableció el impedimento para la construcción de la represa de Corpus Christi. Además, agregó garantías para que otros posibles emprendimientos hidroeléctricos de características similares no puedan desarrollarse sin la aprobación expresa de la ciudadanía mediante un nuevo proceso de consulta.

Por esta razón, para retomar este proyecto, inicialmente debe ser aprobado por plebiscito en la provincia de Misiones.

La central hidroeléctrica tendría un costo de entre U$S 4.192 millones y U$S 4.440 millones. Alcanzaría una potencia instalada de 2.880 MW; en comparación, Yacyretá tiene una potencia de 3.200 MW.

Se edificaría en 7 años, siendo capaz de producir energía a partir del quinto año. La presa sería de enrocado con pantalla de hormigón aguas arriba (CFRD), con espesor del hormigón de 30 metros. Utilizaría turbinas Kaplan —como las de Yacyretá—. La edificación tendría 42 metros de altura; 1.880 m de largo; cota

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Afectaciones de Corpus

Según el proyecto ejecutivo, que está en fase de estudio de factibilidad, tendría una afectación territorial permanente de 13.838 ha y una afectación extraordinaria de 16.893 ha. Como consecuencia del embalse creado, se verían afectados tres saltos ubicados aguas arriba del lado paraguayo, que son los saltos Nymman, Ñacunday y Tembey.

Estiman que 4.073 ha de bosques, 612 ha de tierras cultivables y cultivadas, y 11 puertos de la margen derecha (Paraguay) quedarían bajo agua.

La sobrelevación resultante en el nivel del río es del orden de 5 m en Itaipú, 5 m al pie de las Cataratas del Iguazú y levemente inferior a 7 m en el Punto Trifinio.

En condiciones extraordinarias, la sobrelevación resultante en el nivel del río es del orden de 1 m en Itaipú, 1 m al pie de las Cataratas del Iguazú y levemente superior a 1 m en el Punto Trifinio.

El delegado en Paraguay de la COMIP no respondió nuestros mensajes ni llamadas con la intención de consultarle los detalles del proyecto socializado al cierre de esta edición. Permanecemos abiertos en caso de que desee referirse al tema.