El Gotham aprovecha el tropiezo del Spirit para tomar el liderato de la NWSL

El Gotham derrotó por 0-1 al Houston Dash gracias a un gol de la australiana Sam Kerr en el minuto 46. De este modo, las jugadoras entrenadas por Juan Carlos Amorós se situaron con 37 puntos en la tabla, uno más que el Spirit, que tiene 36.

Y es que las capitalinas, a las órdenes de Adrián González, fueron derrotadas en casa por 0-1 ante el San Diego Wave con un gol de Lia Godfrey en el minuto 60. Las californianas suben a la tercera posición de la tabla con 32 puntos.

En otros resultados del fin de semana, el North Carolina Courage goleó por 5-0 al Orlando Pride, Kansas City Current y Angel City empataron 1-1, el Seattle Reign ganó 2-3 al Bay City y el Racing Louisville derrotó por 2-1 al Chicago Stars.