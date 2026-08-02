River Plate profundiza su crisis con una tercera derrota consecutiva en el Clausura argentino

River Plate atraviesa un complicado inicio en el Torneo Clausura del fútbol argentino. El conjunto dirigido por Eduardo Coudet sufrió su tercera derrota consecutiva al caer 1-0 como local frente a Rosario Central, por la tercera fecha del certamen.

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En un estadio Monumental colmado, el equipo rosarino se llevó la victoria gracias a un gol en contra del defensor Nicolás Otamendi, a los 27 minutos. Rosario Central terminó jugando con diez futbolistas por la expulsión de Emanuel Coronel a los 83’.

En el conjunto visitante fue titular el defensor paraguayo Agustín Sández, mientras que Sebastián Zaracho permaneció entre los suplentes.

La situación del Millonario generó malestar en sus hinchas, que despidieron al equipo con fuertes reproches luego de un arranque negativo en el campeonato. River ya había perdido ante Barracas Central y Gimnasia La Plata en las dos primeras jornadas, además de quedar eliminado de la Copa Argentina frente a Aldosivi.

Boca rescata un empate ante Newell’s

Por su parte, Boca Juniors sumó su primer punto en el Clausura tras igualar 2-2 en su visita a Newell’s Old Boys, en un partido cambiante.

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El Xeneize abrió el marcador con un cabezazo de Santiago Ascacíbar a los 30 minutos. En el segundo tiempo, Matías Coccaro (50’) y Luca Regiardo (59’) dieron vuelta el resultado para la Lepra, pero Alan Velasco apareció a los 81’ para establecer la igualdad definitiva.

En Boca, el paraguayo Ángel Romero permaneció entre los suplentes, mientras que Adam Bareiro continúa recuperándose de una lesión lumbar.

El conjunto azul y oro, que había perdido 3-0 ante Deportivo Riestra en su estreno, recibirá el miércoles a Estudiantes de La Plata en un partido pendiente de la segunda fecha.

Resultados y posiciones

Otros resultados de la jornada: Deportivo Riestra 0-Barracas Central 1; Aldosivi 1-Gimnasia La Plata 2; Lanús-Instituto.

En el Grupo A, Vélez e Independiente lideran con 6 puntos, mientras que en el Grupo B Argentinos Juniors y Barracas Central comandan con 9 unidades.