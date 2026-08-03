El Chelsea ficha a Jordan Henderson

El internacional con Inglaterra, que no jugó ni un minuto en el pasado Mundial, tenía un año aún de contrato con el Brentford, pero el club anunció el pasado miércoles su marcha cuando ya era un secreto a voces que firmaría con los 'Blues'.

A sus 36 años, Henderson, que se fue del Liverpool en 2023 rumbo al fútbol saudí donde solo duró unos meses antes de firmar por el Ajax de Amsterdam, ficha por el Chelsea, en el intento del conjunto de Xabi Alonso de dotar de más experiencia a la plantilla. Su contrato dura hasta 2028.

"Tengo una gran admiración por el entrenador. Esta era una gran oportunidad que no podía rechazar. Estoy también impresionado con la propiedad del Chelsea y con su intención de conseguir éxitos y de ir en la dirección correcta. Para mí, ahora toca darlo todo desde el primer día, tanto dentro como fuera del campo, ayudar al resto de jugadores y al equipo", dijo Henderson.

El centrocampista es el quinto fichaje del Chelsea de Xabi Alonson tras Morgan Rogers, Maxence Lacroix, Danny Welbeck y Marco Palestra.