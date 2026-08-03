El Racing hace oficial el traspaso de Suleiman al Slovan Bratislava

El atacante, de 24 años, cierra así una etapa de dos temporadas en el club cántabro, periodo en el que sumó siete goles y cinco asistencias, además de proclamarse campeón de la Segunda División y lograr el ascenso a la máxima categoría del fútbol español la pasada campaña.

A través de un comunicado oficial, la entidad ha agradecido al jugador "su compromiso y esfuerzo, tanto dentro como fuera del campo", al tiempo que le ha deseado el mayor de los éxitos en sus futuros retos profesionales y personales.