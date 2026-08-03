El Trabzonspor se enfrentará al ganador del duelo Ferencvaros-Gornik Zabrze

Así mismo, el Benfica luso de superar en dicha eliminatoria al Hearts escocés jugará ante el perdedor del partido de la previa de la Liga de Campeones entre el Aarhus danés y el Sabah azerbaiyano.
Los partidos de ida se disputarán el 20 de agosto y los de vuelta el 27.
- Emparejamientos del 'play off' de la Liga Europa:
Trabzonspor (TUR) - Ferencvaros (HUN)/Gornik Zabrze (POL)
KuPS Kuopio (FIN)/U. Craiova (RUM) - Ararat Armenia (ARM)/Celje (SLO)
St. Truiden (BEL) - Lincoln Red Imps (GIB)/Omonia Nicosia (CYP)
Hapoel Beer-Sheva (ISR)/Estrella Roja (SRB) - Viktoria Plzen (CZE)
Shamrock Rovers (IRL)/Egnatia (ALB) - Lillestrom (NOR)
Jagiellonia (POL)/Rangers (ESC) - Larne (NIR)/Iberia Tiflis (GEO)
Mjallby (SWE)/Slovan Bratislava (SVK) - Pafos (GRE)/Salzburgo (AUT)
Levski Sofía (BUL)/Kairat Almaty (KAZ) - PAOK (GRE)/Anderlecht (BEL)
Lech Poznan (POL)/Klaksvik (FAR) - Thun (SUI)/Vikungur (NOR)
Hradfec Kralove (CZE)/Besiktas (TUR) - Dinamo Zagreb (CRO)/Zalgiris (LTU)
Benfica (POR)/Hearts (ESC) - Aarhus (DIN)-Sabah (AZE)
OFI Creta (CYP) - Maccabi Tel Aviv (ISR)/CSKA Sofía (BUL)