El Villarreal ficha al veterano portero húngaro Gulácsi, traspasado por el Leipzig

Gulácsi, de 36 años, llega con un contrato de dos campañas y el Villarreal, que no ha dado cifras oficiales, habría pagado cerca de un millón de euros por su salida.
Tras las marchas de Diego Conde y Arnau Tenas, al Real Betis y Mallorca respectivamente, el Villarreal buscaba un portero con experiencia para reforzar esta demarcación.
Con el meta brasileño Luiz Júnior en plantilla, el club ha decidido apostar por un guardameta con experiencia de máximo nivel como es Gulácsi.
El nuevo cancerbero groguet culminó su formación en las categorías inferiores del Liverpool y jugó como cedido en el Hull City o Tanmere Rovers. Después recaló en el Red Bull Salzburgo, del que dio el salto al Leipzig en la temporada 2015-16.
Entre ambos equipos alemanes acumula más de 450 encuentros y solo en el Leipzig ha sumado 259 partidos en la Bundesliga, 41 partidos en la Liga de Campeones, 17 partidos en la Liga Europa y 24 partidos en la Copa Alemana.