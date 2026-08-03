Fran González cree que "era el momento de dar el paso" de salir del Real Madrid

El leonés, internacional sub-21, en declaraciones difundidas este lunes por los medios del Sevilla, ha apuntado que el club andaluz "es el mejor" que le "iba a venir" para su carrera y que, por eso está "superfeliz".

"Tanto Real Madrid como Sevilla son dos clubes muy grandes, con exigencia, en parte tienen similitudes y eso es lo mejor para los futbolistas", ha relatado Fran Fernández desde la concentración de su nuevo equipo en los Países Bajos, hasta donde se desplazó a última hora de este pasado fin de semana.

Fran González se ha definido como un portero que, a pesar de su edad, "transmite tranquilidad en el campo" y que uno de sus puntos fuertes "es el juego aéreo", por lo que le "gusta salir", ya que "los porteros altos -él mide 1,99 metros de estatura- van en progresión y también entre los palos".

También se refirió a la competencia que tendrá con el griego Odysseas Vlachodimos, del que resaltó que "es un grandísimo portero, lo demostró la temporada pasada siendo uno de los mejores de LaLiga".

"Puedo aprender muchísimo de él como aprendí de otros. Estuve hablando con él, me dio la bienvenida y me siento muy bien. Con respeto a mi compañero, todo jugador quiere competir para jugar y voy a intentar ponerle las cosas difíciles al míster -Luis García Plaza-", ha afirmado.

Fran González, por otra parte, recordó que la primera vez que fue convocado con el Real Madrid "fue para un partido en el Ramón Sánchez-Pizjuán", y que se quedó "impresionado" del ambiente de este estadio, algo que ahora quiere vivir "desde el lado sevillista".

Francisco Javier González Pérez (León, 24 de junio de 2005) ficha por el Sevilla hasta junio de 2031 (cinco temporadas).