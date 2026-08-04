Largas colas para conseguir la nueva camiseta de España con la segunda estrella

Desde primera hora de la mañana, largas colas con más de 25 minutos de espera y personas llegadas de diversos lugares del mundo aguardaban para hacerse con la nueva equipación que tiene un precio de 100 euros (sin serigrafiar) en adultos y 75 para las tallas para niños, en las principales tiendas de la marca alemana en España, como la situada en la céntrica Gran Vía madrileña.

La camiseta es el mismo modelo con la que España ganó la Copa del Mundo en Nueva York, pero cuenta con dos novedades importantes: la segunda estrella bordada encima del escudo (representando los dos Mundiales que ganó España, los de Sudáfrica 2010 y el actual), así como un parche dorado en la zona central que acredita que la Roja es la vigente campeona.

La segunda equipación, de color blanco, ya fue un éxito social y de ventas los primeros meses del verano y Adidas espera que, gracias al tirón de la nueva estrella, esta también lo sea.

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) tiene contrato con la multinacional alemana hasta finales de 2030. Hasta ahora, la marca abona 30 millones de euros al año a la RFEF por ser el proveedor oficial de todas las selecciones nacionales.

La selección española se proclamó campeona del mundo el pasado 19 de julio por segunda vez en su historia, al imponerse por 1-0 en la prórroga de la final a Argentina, con un gol en el minuto 106 de Ferran Torres.