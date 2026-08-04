BNF negó información a oferentes de core bancario y ayudó al Grupo Vázquez

El Banco Nacional de Fomento (BNF), dirigido por Manuel Ochipintti Dalla Fontana, ocultó información clave en la actual licitación en curso para adquirir un nuevo “core bancario”.

La Licitación Pública Nacional LPN N° 8/2026 (ID N° 480.207), valuada en G. 135.853 millones (US$ 22 millones), prevé la contratación de un sistema informático “integral” para la gestión del banco, que debe integrarse a los sistemas de facturación electrónica existente.

Sin embargo, durante el concurso, el BNF evitó brindar a oferentes detalles que permitan asegurar la integración del “core bancario” con este sistema.

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Desde el 2023, y tras la llegada de Peña, el BNF viene adjudicando a ITTI Saeca y a la firma Impresión Distribución y Logística SA (IDL SA), ambas del Grupo Vázquez, millonarios contratos que van desde facturación electrónica, fábrica de canales digitales y homebanking.

El actual llamado transcurre tras la cancelación de un llamado previo de similares características, tras denuncias de irregularidades, errores y sospechas de direccionamientos en el pliego a favor de ITTI, una de las dos empresas en carrera junto con Softshop S.A.

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A pesar de los antecedentes, el actual llamado ya lleva más de un mes sin dictamen técnico sobre las dos ofertas recibidas. Además, en medio del desarrollo del llamado, el presidente Santiago Peña nombró a Gerardo González Báez –hermano del apoderado de la ANR– en el Directorio del BNF.

Cancha inclinada

Antes de la presentación de ofertas, en el expediente de consultas del pliego, las firmas interesadas solicitaron detalles sobre el software de facturación electrónica y su integración con el Sistema Integrado de Facturación Electrónica Nacional (Sifen).

En los pedidos identificados como Consulta 13 y Consulta 14, los oferentes exigieron conocer qué middleware (software de intermediación para conectar bases de datos) posee el BNF, si cuenta con API documentadas y el inventario técnico de los sistemas satélites que se conectarán al “core”.

La respuesta institucional del banco, presidido por Ochipintti, fue evasiva, indicando que el relevamiento detallado se realizará recién durante la etapa de ejecución con la firma adjudicada.

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Esta negativa dejó en absoluta desventaja a cualquier competidor internacional o local. El sistema de facturación electrónica del BNF, denominado Factury, pertenece a la firma IDL SA, sociedad del Grupo Vázquez y representada legalmente por César Astigarraga Lambaré, quien al mismo tiempo dirige la empresa ITTI.

Mientras ITTI conocía al milímetro el código fuente y las conexiones de su propia plataforma hermana, las demás firmas debían asumir un “riesgo económico” para presupuestar la integración, inclinando la cancha a favor de la firma ligada a los exsocios comerciales de Santiago Peña.

Además, en la respuesta dada a la Consulta 13, el BNF confirma que el llamado no prevé la contratación de una plataforma independiente de facturación electrónica, manteniendo así la dependencia que vienen contratando vía excepción y bajo excusa de “dependencia” tecnológica del sistema del Grupo Vázquez.

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Aun así, señalan que este sistema podría ser “ofertada como valor agregado” de las empresas interesadas en el llamado, trasladando esta carga a los oferentes. La propuesta técnica representa el 80% de la nota final frente a un 20% económico, por lo cuál los detalles técnicos serán definitorios para el llamado en curso.

BNF guarda silencio sobre proceso

Ayer, al ser contactado nuevamente por este diario, el gerente general del BNF, César Vargas, evitó responder sobre los cuestionamientos de la Consulta 13 –donde oferentes denunciaron que la falta de datos técnicos para la integración con sistemas como Factury (Grupo Vázquez) obligaba a cotizar a ciegas– así como sobre la llamativa dilación en el dictamen evaluador.

Sin embargo, días atrás, Vargas defendió por escrito la licitación de US$ 22 millones (ID 480.207). Al ser consultado sobre las modificaciones respecto al concurso cancelado en 2025, explicó que el ajuste principal fue la inclusión de requerimientos ligados a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) exigidas por la Superintendencia de Bancos, además de precisiones en el pliego.

Sobre los plazos de adjudicación, afirmó que la intención institucional es avanzar en el presente ejercicio y que se encuentran evaluando las ofertas presentadas por ITTI Saeca y Softshop SA. En cuanto al impacto de continuar operando con la plataforma actual, admitió que el sistema presenta limitaciones para la transformación digital, la integración de servicios y la escalabilidad requerida.

Finalmente, respecto a la escasa concurrencia de oferentes, Vargas sostuvo que la participación responde a “decisiones comerciales y estratégicas propias de cada empresa”, asegurando que el banco garantizó un proceso abierto, público y competitivo.