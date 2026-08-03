Caaguazú: fallece padre que intentó rescatar a su hija durante incendio de vivienda

El incendio se registró el sábado 25 de julio de 2026, alrededor de las 20:00, en una vivienda ubicada en el barrio El Triunfo de la ciudad de Caaguazú. El hombre ingresó a la casa envuelta en llamas en un desesperado intento por rescatar a su pequeña hija de 4 años, quien falleció en el lugar a consecuencia del siniestro.

Tras el hecho, Martínez fue auxiliado y derivado inicialmente al Hospital Distrital de Caaguazú y posteriormente trasladado al Hospital del Quemado, donde permaneció internado en estado crítico hasta que este lunes se confirmó su deceso.

Con la muerte de Isidro Ramón Martínez, el siniestro deja dos víctimas fatales y enluta profundamente a la comunidad caaguaceña.

La vivienda afectada era una precaria construcción de madera de aproximadamente 4 metros de largo por 3 metros de ancho, con techo de chapa de zinc.

El caso está siendo investigado por el Ministerio Público y Criminalística, que realizaron las pericias correspondientes para determinar las causas del incendio.