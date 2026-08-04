Clima
04 de agosto de 2026 a la - 05:23

Clima en Paraguay: Asunción y 9 departamentos en alerta por tormentas

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Paraguay registra un martes lluvioso desde la madrugada y nueve departamentos - además de la capital - están bajo alerta por posibles “fenómenos de tiempo severo” durante la mañana.

Por ABC Color

En su pronóstico de este martes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fresca a cálida con cielos mayormente nublados, vientos variables, lluvias y ocasionales tormentas eléctricas en la mayor parte del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción.

Desde poco después de las 4:00 está vigente una alerta por posibles “fenómenos de tiempo severo” - lluvias y tormentas “moderadas a fuertes” en Asunción y en nueve departamentos: Cordillera, Guairá, Caazapá, Itapuá, Misiones, Paraguarí, Central, Ñeembucú y Presidente Hayes.

El pronóstico extendido anticipa que las lluvias y tormentas continuarían mañana, miércoles, e incluso podrían extenderse al jueves.

Fresco a cálido

Se registra hoy un leve descenso de la temperatura luego de una serie de días cálidos a calurosos. Hoy se esperan máximas de 25 grados centígrados en Asunción y Encarnación, 26 en Ciudad del Este y hasta 29 en el Chaco, con mínimas entre 17 y 20 grados.

CiudadTemperatura mínima del martesTemperatura máxima del martes

Concepción

18 °C

26 °C

San Pedro

17 °C

26 °C

Caacupé

19 °C

25 °C

Villarrica

17 °C

25 °C

Coronel Oviedo

18 °C

25 °C

Caazapá

18 °C

25 °C

Encarnación

18 °C

25 °C

San Juan Bautista

18 °C

24 °C

Paraguarí

18 °C

25 °C

Ciudad del Este

18 °C

26 °C

Asunción

19 °C

25 °C

Pilar

18 °C

25 °C

Pedro Juan Caballero

19 °C

27 °C

Salto del Guairá

18 °C

27 ºC

Pozo Colorado

19 °C

26 °C

Fuerte Olimpo

20 °C

29 °C

Mariscal Estigarribia

20 °C

29 °C

Las temperaturas volverían a subir levemente en los próximos días, con máximas de 26 grados mañana en la capital y 29 grados el jueves.