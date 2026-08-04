Clima en Paraguay: Asunción y 9 departamentos en alerta por tormentas

En su pronóstico de este martes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fresca a cálida con cielos mayormente nublados, vientos variables, lluvias y ocasionales tormentas eléctricas en la mayor parte del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción.

Desde poco después de las 4:00 está vigente una alerta por posibles “fenómenos de tiempo severo” - lluvias y tormentas “moderadas a fuertes” en Asunción y en nueve departamentos: Cordillera, Guairá, Caazapá, Itapuá, Misiones, Paraguarí, Central, Ñeembucú y Presidente Hayes.

El pronóstico extendido anticipa que las lluvias y tormentas continuarían mañana, miércoles, e incluso podrían extenderse al jueves.

Fresco a cálido

Se registra hoy un leve descenso de la temperatura luego de una serie de días cálidos a calurosos. Hoy se esperan máximas de 25 grados centígrados en Asunción y Encarnación, 26 en Ciudad del Este y hasta 29 en el Chaco, con mínimas entre 17 y 20 grados.

Ciudad Temperatura mínima del martes Temperatura máxima del martes Concepción 18 °C 26 °C San Pedro 17 °C 26 °C Caacupé 19 °C 25 °C Villarrica 17 °C 25 °C Coronel Oviedo 18 °C 25 °C Caazapá 18 °C 25 °C Encarnación 18 °C 25 °C San Juan Bautista 18 °C 24 °C Paraguarí 18 °C 25 °C Ciudad del Este 18 °C 26 °C Asunción 19 °C 25 °C Pilar 18 °C 25 °C Pedro Juan Caballero 19 °C 27 °C Salto del Guairá 18 °C 27 ºC Pozo Colorado 19 °C 26 °C Fuerte Olimpo 20 °C 29 °C Mariscal Estigarribia 20 °C 29 °C

Las temperaturas volverían a subir levemente en los próximos días, con máximas de 26 grados mañana en la capital y 29 grados el jueves.