Clima en Paraguay: Asunción y 9 departamentos en alerta por tormentas

En su pronóstico de este martes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fresca a cálida con cielos mayormente nublados, vientos variables, lluvias y ocasionales tormentas eléctricas en la mayor parte del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción.
Desde poco después de las 4:00 está vigente una alerta por posibles “fenómenos de tiempo severo” - lluvias y tormentas “moderadas a fuertes” en Asunción y en nueve departamentos: Cordillera, Guairá, Caazapá, Itapuá, Misiones, Paraguarí, Central, Ñeembucú y Presidente Hayes.
El pronóstico extendido anticipa que las lluvias y tormentas continuarían mañana, miércoles, e incluso podrían extenderse al jueves.
Fresco a cálido
Se registra hoy un leve descenso de la temperatura luego de una serie de días cálidos a calurosos. Hoy se esperan máximas de 25 grados centígrados en Asunción y Encarnación, 26 en Ciudad del Este y hasta 29 en el Chaco, con mínimas entre 17 y 20 grados.
|Ciudad
|Temperatura mínima del martes
|Temperatura máxima del martes
Concepción
18 °C
26 °C
San Pedro
17 °C
26 °C
Caacupé
19 °C
25 °C
Villarrica
17 °C
25 °C
Coronel Oviedo
18 °C
25 °C
Caazapá
18 °C
25 °C
Encarnación
18 °C
25 °C
San Juan Bautista
18 °C
24 °C
Paraguarí
18 °C
25 °C
Ciudad del Este
18 °C
26 °C
Asunción
19 °C
25 °C
Pilar
18 °C
25 °C
Pedro Juan Caballero
19 °C
27 °C
Salto del Guairá
18 °C
27 ºC
Pozo Colorado
19 °C
26 °C
Fuerte Olimpo
20 °C
29 °C
Mariscal Estigarribia
20 °C
29 °C
Las temperaturas volverían a subir levemente en los próximos días, con máximas de 26 grados mañana en la capital y 29 grados el jueves.