1-2. Olimpia remonta al Umecit y mantiene el paso perfecto en la Copa Centroamericana

El Olimpia salió a imponer condiciones desde el pitido inicial ante un Umecit replegado, que apostó por cerrar espacios y buscar el contragolpe con balones largos.

La fórmula dio resultado a los cinco minutos. Alberto Saldaña ganó por la banda, envió un centro e Hiberto Peralta apareció en el área para definir el 1-0.

El gol no alteró el guion. El conjunto panameño volvió a ceder la iniciativa y el Olimpia monopolizó la posesión en busca de espacios por los costados.

La presión hondureña encontró premio en el minuto 22. Tras un tiro de esquina, el guardameta Celino Hinojosa dejó un rebote en el área y José Raúl García lo capitalizó para establecer el 1-1.

El Olimpia estuvo cerca de remontar a los 35 minutos con un cabezazo de Kevin Güity, pero Hinojosa reaccionó con una notable estirada para mantener la igualdad.

El Umecit respondió antes del descanso con un potente disparo de Andrés Palmezano que pasó apenas desviado, en la última acción de peligro de la primera mitad.

La segunda parte fue bastante movida, pero con mejor muestra en ataque del equipo de Olimpia.

La primera oportunidad del complemento la tuvo, al 52, Michael Chirinos, pero su remate se fue a un lado de la portería rival.

Umecit tuvo el 2-1, al 61 en una acción que desperdició Alcides Díaz y cuatro minutos después, el arquero de los albos, Edrick Menjívar, tapó un remate claro a gol de Andrick Edwards.

El cuadro del Olimpia dio a la vuelta al marcador al minuto 83, tras una serie de ataques, en un remate de Kilmar Peña, que rechaza al centro el arquero de Umecit, para que Imanol Enríquez la mande al fondo del arco, para el 1-2.

Con la ventaja en el marcador, el cuadro hondureño se dedicó a defender los ataques desesperados de los umecistas, hasta que finalizara el duelo y llevarse los tres puntos de Panamá.

Con este triunfo, Olimpia suma su segundo triunfo en este torneo, llega a seis puntos, mientras que Umecit, sin puntos, vuelve a caer.

1. Umecit: Celino Hinojosa; Emmanuel Chanis, Rolando Ford, Dwann Oliveira (m.61 Alcídes Díaz); Javier Murillo, Andrés Palmezano, Nicholas Anderson, Ober Almanza (m.73. Jacinto Fuentes); Emmanuel Gómez (m.78. Alberto García), Alberto Saldaña (m.61 Eric Rodríguez) e Hiberto Peralta (m.46 Andrick Edwards).

2. Olimpia: Edrick Menjívar; Kevin Güity, Clinton Bennett, Emmanuel Hernández, Carlos Cuello; José Raúl García (m.70 Félix García) , Jack Jean-Baptiste, Edwin Rodríguez (m.80 Axel Maldonado); Michael Chirinos (m.70 Kilmar Peña), Nicolás Dibble (m.70 Imanol Enríquez) y Jorge Benguché (m.80 Yustin Arbleda).

Goles: 1-0, m.5: Hiberto Peralta. 1-1, m.22: José Raúl García. 1-2,m.83: Imanol Enríquez.

Árbitro: José Corporan, de República Dominicana, amonestó a Emanuel Cuello, Dwann Oliveira y Jean-Baptiste

Incidencias: partido de la segunda fecha del grupo C de la Copa Centroamericana jugado en el estadio Universidad Latina, en Penonomé, provincia panameña de Coclé.