3-0. El uruguayo Viñas anota en triunfo del Toluca sobre Sounders en Leagues Cup

Los otros dos goles los marcaron Jesús Gallardo y el brasileño Helinho.

Los 'Diablos Rojos' dominaron de manera amplia el primer tiempo en el que se fueron muy rápido en ventaja.

Al minuto tres, en un tiro de esquina que cobró Alexis Vega encontró sin marca a Jesús Gallardo que remató de cabeza para celebrar el 1-0.

A pesar del dominio local, Seattle tuvo oportunidad de empatar en un contragolpe en el que Peter Kingston falló en el mano a mano ante el guardameta Luis García.

El dominio del equipo dirigido por el argentino Antonio Mohamed se mantuvo, pero la falta de puntería impidió ampliar el marcador.

Al 38, en jugada por derecha Jesús Angulo estrelló su disparo en el travesaño, en el rebote el balón le cayó a Alexis Vega, quien remató potente, pero el esférico también fue al travesaño.

En la segunda mitad el Toluca mantuvo la tendencia. Dominó, tuvo llegada y logró el 2-0 al 64, gracias a un rebote dentro del área que Helinho remató a la izquierda del guardameta.

En tiempo agregado Federico Viñas aprovechó un rebote para anotar el 3-0 definitivo.

En el resto de la actividad de este miércoles de la Leagues Cup, destacó la victoria del Inter Miami 4-2 sobre el San Luis, en la que Lionel Messi convirtió un doblete. Completaron la goleada Telasco Segovia y Micael dos Santos. Por San Luis anotó David Rodríguez y el español Rafa Llorente.

En otro juego el Orlando City derrotó 2-1 al Monterrey con tantos del francés Antoine Griezmann y del trinitense Tyrese Spicer, Monterrey descontó gracias al belga Hugo Cuypers.

El Guadalajara igualó 1-1 con Los Angeles FC. En serie de penaltis el equipo de la ML se impuso por 5-4.

También este día el colombiano Daniel Arcila anotó para dar el triunfo al León por 1-0 sobre el Nashville SC, y el FC Dallas no tuvo problemas para superar 2-0 al Querétaro.

La primera jornada de la Leagues Cup seguirá este jueves con seis partidos.

El New York City recibirá al Santos Laguna, el Cruz Azul, liderado por el colombiano Willer Ditta, se medirá al Philadelphia Union.

El Chicago Fire chocará ante el Necaxa, Austin FC jugará contra el Tijuana, que entrena el uruguayo Sebastián 'Loco' Abreu.

El Portland Timbers recibirá al Puebla y el América que dirige el uruguayo Guillermo Almada enfrentará en el Estadio Azteca al San Diego FC.