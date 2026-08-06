4-0. México golea a Panamá y se clasifica al Mundial

En semifinales, el equipo del entrenador Alex Diego jugará ante Canadá, que más temprano venció a Jamaica.

Juan Echilvestre, Hugo Camberos, Yohan Orozco y Diego Ramírez anotaron los tantos de la victoria

El equipo mexicano fue muy superior en los primeros 45 minutos. Tuvo un 76 por ciento de posesión de balón y múltiples llegadas, pero no la suficiente puntería para reflejarlo en el marcador.

México se fue al frente 1-0 al minuto 33, en un centro pasado que envió Luis Gamboa, que el guardameta Ruiz falló en su intento de cortar y Juan Echilvestre aprovechó para rematar de cabeza para celebrar la anotación.

En el segundo tiempo Panamá adelantó líneas, pero cuando mejor jugaba Josué Wood cometió una mano dentro del área; penalti que cobró Hugo Camberos, Alberto Ruiz atajó, pero en el rebote Camberos remató para marcar el 2-0 al 57.

El 3-0 llegó al 75 en un tiro de esquina que cabeceó en el área chica Yohan Orozco.

Al 81, Sasso, recién ingresado por Panamá, se fue expulsado por una falta.

México festejó el 4-0 al 88 en un remate de Diego Ramírez a un tiro de esquina en el que el portero no atinó a despejar.

4. México: Cristo Navarrete; Edwin Soto, Yohan Orozco, Juan Echilvestre, Luis Carmona; Samir Inda (D. Covarrubias, m.79), Juan Sigala, Henrique Simeone, Hugo Camberos (D. Reyes, m.65); Luis Gamboa (L. Gómez, m.79), Francisco Valenzuela (D. Ramírez, m.79).

0. Panamá: Alberto Ruiz; Shayron Stewart (S. Inda, m.55), Oliver Campos, Josué Wood, Robben Benítez; Ernesto Gómez, Klissman de Gracia, Moisés Richards, Raheen Cuello (G. Sasso, m.79); Carlos Rodríguez, Gerson Gordón.

Goles: 1-0, m.33: J. Echilvestre. 2-0, m.57: H. Cambereos. 3-0, m.75: Y. Orozco. 4-0, m.88: D. Ramírez.

Arbitro: Michael Venne, de Canadá. Amonestó a S. Stewart y a G. Gordón, y expulsó a G. Sasso por Panamá.

Incidencias: Juego de cuartos de final del Campeonato sub'20 de la Concacaf, clasificatorio para los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028 y el Mundial FIFA del 2027, realizado en el estadio Cuahtémoc, de Puebla.