El Atlético ya está con Kang in Lee en Seúl, donde se medirá al Manchester City el sábado

Los pupilos de Diego Pablo Simeone ya están en su hotel de concentración, donde el extremo internacional surcoreano Kang in Lee ha podido al fin conocer a sus nuevos compañeros, según informó el Atlético de Madrid en sus redes sociales.

El futbolista de 25 años, que firmó por el club madrileño para las próximas cinco temporadas procedente del París Saint-Germain, permanecía entrenándose en solitario en su país debido, según reveló él mismo, a "problemas" con algunos papeles que le habían impedido viajar.

En la expedición rojiblanca no están ni Alejandro Grimaldo, otro de los fichajes, ni Marc Pubill. Los dos internacionales con la selección española que se proclamó campeona del mundo el 19 de julio regresaron este miércoles a los entrenamientos en el Centro Deportivo Majadahonda, después de acortar su periodo vacacional tras la disputa del Mundial.

Tampoco ha viajado con el grupo el futbolista italiano Matteo Ruggeri, que se mantiene a la espera de resolver su futuro fuera de la capital madrileña.

A todos ellos se suman Marcos Llorente, también campeón del mundo con España, y los argentinos Julián Alvarez, Nahuel Molina y Thiago Almada, finalistas del Mundial, que aún se encuentran de vacaciones.

Tras caer 2-1 ante el Manchester United el pasado 1 de agosto, el Atlético de Madrid disputará el segundo encuentro de preparación contra el Manchester City este sábado y el tercero será el viernes 14 de agosto contra el Olympique de Marsella, previo al primer partido de LaLiga contra el Málaga el 19 de agosto en el Metropolitano.