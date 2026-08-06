El Ceuta recibirá al Málaga en el primer evento deportivo tras la crisis migratoria

El encuentro, fijado para las 19.00 horas en el estadio Alfonso Murube, pone en juego la duodécima edición del Trofeo de Feria y en principio estaba enmarcado en el programa de celebración de las Fiestas Patronales, las cuales se iban a celebrar del 1 al 8 de agosto pero finalmente se suspendieron por la crisis migratoria.

El encuentro será el primero que dispute el Ceuta en su estadio en esta pretemporada, ya que el equipo ha jugado cuatro partidos pero en las provincias de Cádiz y Málaga al aprovechar la concentración en Montecastillo (Jerez de la Frontera), precisamente en los días donde se produjo la entrada por la frontera de miles de personas.

El AD Ceuta, pese a esta crisis migratoria, ha mantenido la disputa del partido y ha puesto precios muy populares con la intención de que puedan acudir al estadio -con capacidad para 5.400 personas- el mayor número de espectadores.

El presidente del club local, Luhay Hamido, había anunciado a través de sus redes sociales que se iba a disputar el encuentro pese a todo lo que sucede en la ciudad y que se queda "con la unión" del pueblo ceutí y destacó que el Alfonso Murube "es la casa de todos los ceutíes".