El mundialista australiano Awer Mabil, traspasado del Castellón al Melbourne City

Mabil viene de jugar la Copa del Mundo con la selección australiana, que fue eliminada en dieciseisavos de final por Egipto, y regresa a su país, lugar en el que se formó futbolísticamente en el Adelaide United, antes de dar el salto a Europa, donde ha jugado gran parte de su trayectoria.

El ya exjugador del Castellón ha jugado temporada y media en el club español y durante ese periodo dio seis asistencias en la primera mitad del campeonato 2024-2025, tras llegar en el mercado de invierno, y en la última campaña también dio seis asistencias, además de anotar tres tantos.

“El CD Castellón agradece a Awer su profesionalidad, su compromiso y su entrega durante este tiempo, y le desea la mayor de las suertes en este nuevo reto”, concluye el comunicado hecho oficial por el club.