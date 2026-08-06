Fútbol Internacional
06 de agosto de 2026 a la - 05:25

El mundialista australiano Awer Mabil, traspasado del Castellón al Melbourne City

Imagen sin descripción

Castellón (España), 6 ago (EFE). El extremo del CD Castellón Awer Mabil, que disputó el reciente Mundial de Estados Unidos, México y Canadá con Australia, ha sido traspasado al Melbourne City, confirmó este jueves la entidad que milita en LaLiga Hypermotion (Segunda División del fútbol español).

Por EFE

Mabil viene de jugar la Copa del Mundo con la selección australiana, que fue eliminada en dieciseisavos de final por Egipto, y regresa a su país, lugar en el que se formó futbolísticamente en el Adelaide United, antes de dar el salto a Europa, donde ha jugado gran parte de su trayectoria.

El ya exjugador del Castellón ha jugado temporada y media en el club español y durante ese periodo dio seis asistencias en la primera mitad del campeonato 2024-2025, tras llegar en el mercado de invierno, y en la última campaña también dio seis asistencias, además de anotar tres tantos.

“El CD Castellón agradece a Awer su profesionalidad, su compromiso y su entrega durante este tiempo, y le desea la mayor de las suertes en este nuevo reto”, concluye el comunicado hecho oficial por el club.