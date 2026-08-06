Giráldez: "Estamos lejos de cerrar la plantilla, habrá más movimientos"

“De momento estamos lejos de poder cerrar la plantilla, creo que habrá más movimientos. El equipo está trabajando muy bien y ojalá podamos acabar siendo un equipo totalmente completo en todas las líneas. Estoy seguro de que así va a ser”, manifestó en una entrevista con CeltaMedia desde la concentración en Italia.

Además, el preparador gallego recordó que dentro de la plantilla hay futbolistas que aún no han tenido minutos en esta pretemporada, mientras que Javi Galán, uno de los refuerzos veraniegos, apenas ha podido jugar debido a una lesión muscular.

“Pablo -Durán- todavía no ha jugado, Borja -Iglesias- aún no se ha incorporado y Faye acaba de llegar y todavía no ha podido jugar con el equipo”, comentó.

En este sentido, apuntó que la falta de efectivos le ha obligado a dar más minutos de lo esperado a futbolistas como Yoel Lago, Sergio Carreira o el portero rumano Ionut Radu.

“Queremos que la gran mayoría de jugadores lleguen al principio de liga con una carga de 70 o 90 minutos en algún partido. Los que jugaron 90 minutos ante el Sassuolo no lo van a hacer el día del Nápoles”, avanzó.

El técnico gallego confirmó que la baja de Jones El-Abdellaoui fue por “una indisposición”, por lo que el internacional sub-21 marroquí podrá jugar el próximo amigable ante el Nápoles, ante el que también podría reaparecer Pablo Durán y Javi Galán.

“Veremos cómo están porque lo importante es que puedan ir avanzando en sus recuperaciones”, subrayó Giráldez, quien no escondió su satisfacción por el rendimiento de los jugadores que han subido del filial para realizar la pretemporada con el primer equipo.

“Hugo González ha estado brillante en la finalización, como suele estarlo. Creo que Antañón nos ha dado muchísima energía en la presión y en cortes de segunda línea que es algo que hace muy bien. Burcio nos da mucha capacidad de robo, abarca mucho terreno. Y creo que Anxo ha entrado con muy buenos minutos”, analizó.

Finalmente, el técnico celeste considera que su equipo viene de hacer “la mejor” primera parte de la pretemporada ante el Sassuolo, después de unos primeros 45 minutos en los que exhibieron “mucha solvencia” a nivel defensivo y “muy buen juego” en ataque.

“En líneas generales, el equipo está trabajando muy bien. Creo que estamos dando pasos hacia adelante para construir un equipo sólido y que podamos desde el primer partido contra Osasuna rendir a un buen nivel”, sentenció.