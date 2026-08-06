La liga española cambia de difusor en Francia: Disney+ y DAZN sustituyen a BeIn Sports

"Había llegado el momento de abrir un nuevo capítulo", indicó Tebas al rotativo, donde agradeció la colaboración de la cadena de Catar que ha permitido, dijo, "desarrollar la liga (española) en Francia".

Pero señaló que Disney+ y DAZN ofrecen "una visión ambiciosa que combina una amplia audiencia y una experiencia en el deporte".

Las dos cadenas difundirán el conjunto de los partidos del campeonato español y lo harán, a diferencia de BeIn, mediante plataformas de difusión digital (streaming), una novedad que no inquieta a Tebas.

"El 'streaming' se ha convertido en un modo de consumo natural para millones de personas. Para nosotros es más una oportunidad de llegar a más aficionados que un riesgo de perderlos", dijo el presidente de LaLiga.

Los espectadores franceses ya recurren al 'streaming' para ver el campeonato doméstico, difundido por una cadena formada por la Liga francesa ante la ausencia de un canal que pagara la cantidad que pretendían.

Tebas no desveló el monto del contrato con Disney+ y DAZN, que durará hasta la temporada 2028-2029.

Las dos cadenas indicaron a Le Monde que difundirán el campeonato español dentro de su abono habitual, sin un sobrecoste.

Como ambos canales tienen acceso al conjunto de los partidos, los aficionados no tendrán que pagar dos abonos para ver el conjunto de la liga española.

Para BeIn Sports supone un nuevo golpe duro en Francia, el mismo año que han perdido los derechos para difundir un partido de la liga francesa y dos después de haber cedido a DAZN los derechos de la italiana.

La cadena catarí, hace unos años hegemónica en el panorama televisivo de deportes en Francia, conserva la liga alemana, la Copa de Francia y la segunda división francesa.