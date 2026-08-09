3-1. El Atlético pierde en dos minutos en el estreno de Kang in Lee

El 2-1 del conjunto inglés, apenas 129 segundos después del 1-1 dentro del transcurso del minuto 56 al 58, no debió ser válido por la posición de partida en fuera de juego de Semenyo, el lanzador de los dos tantos que redujeron a la nada la ventaja conseguida por el equipo rojiblanco por medio de su defensa adolescente.

Domínguez miraba hacia el árbitro antes de la celebración, mientras asumía el impacto personal de su primer gol con la plantilla profesional del Atlético, reducido después por la derrota. Es un portento de precocidad en el conjunto rojiblanco. Su futuro impresiona y su presente confirma su preparación y sus capacidades de manera nítida, pero también necesita aún paciencia y recorrido en el equipo dirigido por Simeone como para el salto tan grande que espera.

Todavía indisponibles en los partidos de pretemporada jugadores tan capitales en el presumible once tipo del curso como Julián Alvarez, Marcos Llorente o Álex Baena, que reiniciarán este lunes los entrenamientos, o como Giuliano Simeone, Grimaldo, Pubill y quizá Sorloth, que ya se ejercitan en Majadahonda, el Atlético aún está condicionado.

Son bajas sustanciales dentro de la estructura y la organización de la plantilla y del esquema de Diego Simeone, que, entre tanto, insiste en esa línea de cinco en defensa que se despliega en un 4-4-2 o incluso un 4-3-3 cuando ataca y sale hacia adelante, de nuevo con Jorge Domínguez en esa doble función de central-lateral que generalmente le corresponde a Marcos Llorente. Nahuel Molina se va a ir al Roma.

Vencedor por 4-1 contra el Getafe y perdedor por 2-1 con el Manchester United en sus dos encuentros anteriores del rodaje veraniego, la alineación contra el City aún fue de circunstancias, lejos todavía de los once hombres que iniciará la competición el próximo 19 de agosto contra el Málaga en el estadio Metropolitano. Queda aún tiempo. Y un ensayo general, el viernes que viene contra el Olympique Marsella, en el Velodrome.

Si acaso, apenas había cuatro futbolistas, cinco como mucho, del once previsible ante el Málaga. Uno es Jan Oblak, que cada instante es una demostración de su vigencia. Sus tres paradas en los primeros 10 minutos sostuvieron el 0-0 para el Atlético entre la presión del Manchester City. Ni Reijnders ni Savinho ni Marmoush. A los tres les frustró el gol.

En la defensa, Hancko parece fijo por ahora para Simeone, acompañado ahora por Le Normand, aunque ese puesto será de Pubill. Y el Atlético espera a Cuti Romero, si finalmente es capaz de ficharlo del Tottenham. En el ataque, también tiene esa condición Ademola Lookman, de más a menos en este Atlético desde su irrupción en el pasado invierno, con una buena ocasión antes del intermedio, cuando su equipo ya vencía por 0-1.

Y, entre medias, o bien Koke o bien Hjulmand apuntan al medio centro. El capitán, renovado por un año más, ya ofreció una demostración de todas sus cualidades la pasada campaña, cuando apuntaba a suplente. El centrocampista danés, fichado por 40 millones de euros más cinco en variables, gana peso cada partido. Los pases verticales, filtrados, para sobrepasar líneas, de los dos fueron lo mejor del Atlético del primer tiempo en Seúl.

El Atlético sufrió por su izquierda. Traspasado Ruggeri al Aston Villa, aún sin Grimaldo y con Hancko por el centro, la solución fue reubicar a Dani Martínez, un central, como carrilero zurdo. Lo sobrepasó Savinho, puro desequilibrio. Ágil, fresco y en forma, con Foden por el medio y Semenyo por el otro lado, también superior a Carlos Martín, el City voló por los flancos.

Aliviado el conjunto rojiblanco porque los pases atrás del extremo brasileño no hallaron un solo rematador o porque el zurdazo de Omar Marmoush se acercó a la escuadra pero por fuera, la primera ocasión del Atlético fue gol. Una jugada extraña. Y una pegada total. Jorge Domínguez, 16 años y 1,92 metros de altura, se quedó de repente solo ante Donnarumma tras un córner y un remate fallido de Hjulmand. Definición e inesperado goleador.

El 0-1 fue en el minuto 43, en la primera oportunidad del Atlético, sin la posesión, resistente ante el City, aún en rodaje, todavía por debajo de las expectativas Rodrigo Mendoza en ataque, como su equipo, sobrepasado también en la segunda parte por los extremos: Semenyo sirvió el 1-1 a Marmoush. 56:26 en el crono.

Dos minutos y 8 segundos después, la remontada del City fue un hecho, entre las protestas del Atlético. De nuevo fue Semenyo quien aprovechó el espacio y la velocidad. Partió en posible fuera de juego. No lo detectó el árbitro ni el asistente de la banda. Su centro lo remachó Marmoush. No había VAR en un amistoso. El gol no pareció legal. Pero valió. Y desencadenó la derrota del Atlético.

En el minuto 63, dentro del programado rodaje de todo el equipo, Simeone transformó su alineación casi entera. De Oblak; Carlos Martín, Domínguez, Le Normand, Hancko, Dani Martínez; Mendoza, Koke, Hjulmand, Vargas; y Lookman a Esquivel; Iker Luque, Javi Boñar, Giménez, Dani Martínez, Arnau Solà; Kang in Lee, Cardoso, Barrios, Lemar y Arnau Ortiz.

El estreno de Kang in Lee fue por la derecha, más por dentro que por fuera, igual que Lemar, destacado por la izquierda. La primera acción del coreano, su primer toque, fue un lanzamiento de falta directo nada más entrar al terreno.

Pero, sobre todo, fue el retorno de Pablo Barrios, que da otro nivel al fútbol y la transición del Atlético. Lo necesitan su equipo y Simeone. Y lo necesita él mismo, mermado por las lesiones desde el pasado mes de febrero en el 0-5 al Betis.

Es un futbolista incontestable en el medio campo cuando está en condiciones. Pero sólo pudo jugar tres de los últimos 27 encuentros de la temporada pasada, por tres lesiones musculares casi consecutivas. Y este choque dominical en Seúl era su primera toma de contacto con los partidos de la pretemporada, cuidado por el cuerpo técnico y médico por unas molestias, hasta la media hora que jugó este domingo. La mejor noticia del duelo, junto al gol de Domínguez.

3 – Manchester City: Donnarumma; Matheus Nunes, Reis (Rico Lewis, m. 46), Ruben Dias, Gvardiol; Reijnders, Kovacic; Savinho (Echeverri, m. 82), Foden, Semenyo (Mubama, m. 67); Marmoush (Ait Nouri, m. 76).

1 – Atlético de Madrid: Oblak (Esquivel, m. 63); Carlos Martín (Iker Luque, m. 63), Domínguez (Javi Boñar, m. 63), Le Normand (Giménez, m. 63), Hancko (Arnau Solà, m. 63), Dani Martínez; Mendoza (Kang in Lee, m. 63), Koke (Cardoso, m. 63), Hjulmand (Barrios m. 63), Vargas (Lemar, m. 63); Lookman (Arnau Ortiz, m. 63).

Goles: 0-1, m. 43: Domínguez. 1-1, m. 57: Marmoush. 2-1, m. 59: Marmoush.

Tarjetas: Amonestación con tarjeta amarilla a Hjulmand (m. 54), por el Atlético de Madrid.

Incidencias: partido amistoso, disputado en el estadio de la Copa del Mundo de Seúl ante unos 60.000 espectadores.