3-3. El 'Spanish Johor' malasio rebaja la euforia del Chelsea

El equipo local, plagado de jugadores españoles, se repuso tras ir por detrás en el marcador hasta en dos ocasiones, y llegó a colocarse 3-2 en el minuto 87, aunque los londinenses establecieron el empate final solo dos minutos después.

Los tantos de Arif Aiman, del español Óscar Arribas y Bergson fueron igualados por un doblete desde el punto de Liam Delap y el tanto final en propia portería del también español Antonio Cristian.

Así, el conjunto de Xabi Alonso vuelve a frenar sus buenas sensaciones, después de conseguir este sábado su primera victoria de la pretemporada ante el Milan por 3-0.

Entre las noticias negativas, los 'blues' volvieron a perder al defensa argentino Aarón Anselmino, que tuvo que ser sustituido a la media hora de encuentro por problemas musculares, y se retiró llorando del campo.

Ahora, el último compromiso amistoso del Chelsea será el 15 de agosto ante la Real Sociedad.