Fútbol Internacional
09 de agosto de 2026 a la - 11:10

3-3. El 'Spanish Johor' malasio rebaja la euforia del Chelsea

Imagen sin descripción

Redacción Deportes, 9 ago (EFE).- El Johor malasio, entrenado por el español Xisco Muñoz, empató, 3-3, este domingo ante el Chelsea de Xabi Alonso, que llegaba tras ganar su primer partido de pretemporada, en el Estadio Sultan Ibrahim de Johor.

Por EFE

El equipo local, plagado de jugadores españoles, se repuso tras ir por detrás en el marcador hasta en dos ocasiones, y llegó a colocarse 3-2 en el minuto 87, aunque los londinenses establecieron el empate final solo dos minutos después.

Los tantos de Arif Aiman, del español Óscar Arribas y Bergson fueron igualados por un doblete desde el punto de Liam Delap y el tanto final en propia portería del también español Antonio Cristian.

Así, el conjunto de Xabi Alonso vuelve a frenar sus buenas sensaciones, después de conseguir este sábado su primera victoria de la pretemporada ante el Milan por 3-0.

Entre las noticias negativas, los 'blues' volvieron a perder al defensa argentino Aarón Anselmino, que tuvo que ser sustituido a la media hora de encuentro por problemas musculares, y se retiró llorando del campo.

Ahora, el último compromiso amistoso del Chelsea será el 15 de agosto ante la Real Sociedad.