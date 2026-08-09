Gordon, Joan Garcia y Eric adelantan la vuelta al trabajo; Araujo vuela a Inglaterra

A falta de confirmación oficial, el zaguero uruguayo jugará la próxima campaña en el equipo inglés, cedido con opción de compra. El acuerdo entre las partes es total y el club 'red' asumirá la ficha.

Por su parte, Gordon, Joan Garcia y Eric Garcia estaban citados para incorporarse a la pretemporada la semana que viene -el martes en el caso del inglés, y el miércoles en el de los catalanes-, pero adelantaron su vuelta al trabajo, al igual que el centrocampista Pablo Páez Gavira 'Gavi', que ya regresó el jueves y hoy volvió a hacer acto de presencia en las instalaciones de Sant Joan Despí.

El entrenador Hansi Flick dio el día libre a la plantilla, que regresó de madrugada a Barcelona tras disputar un triangular amistoso el sábado por la noche en Udine (Italia), que se saldó con un triunfo ante el Nottingham Forest (0-1) y una derrota frente al Udinese (1-0).

Antes de debutar en LaLiga el 23 de agosto en el Martínez Valero frente al Elche, el Barcelona jugará un amistoso en Suiza contra el Basilea el día 16 y disputará el Trofeo Joan Gamper el día 19 contra el Al Ahly egipcio.

Asimismo, la actualidad azulgrana está marcada por los movimientos en el mercado de fichajes. El Barcelona negocia con el Manchester City el traspaso del centrocampista Rodrigo Hernández y tratará con el PSG la venta del delantero Ferran Torres.

En paralelo, el club ha comunicado al atacante Roony Bardghji y al centrocampista Marc Casadó que deben buscar una salida.