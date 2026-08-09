Fútbol Internacional
09 de agosto de 2026 a la - 11:35

Samu Costa se marcha del Mallorca traspasado al Al-Nassr de Cristiano

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Palma (España), 9 ago (EFE).- El Mallorca ha anunciado la venta de Samu Costa al Al-Nassr saudí, en el que milita Cristiano Ronaldo, y abandona la isla española después de tres temporadas en las que llegó a una final de Copa del Rey y se convirtió en un referente del equipo español.

Por EFE

El portugués ya amagó el verano pasado con marcharse del club ante el interés de clubes de las mejores ligas europeas, pero finalmente se quedó y terminó por realizar la mejor temporada de su carrera a nivel individual.

El centrocampista se va la isla con 108 partidos jugados, ocho tantos (siete de ellos en la última temporada) y cinco asistencias, pero, sobre todo, siendo un ídolo en la isla y uno de los futbolistas más queridos por la afición por su excelente predisposición dentro y fuera del campo.

Con su venta, el cuadro balear sigue haciendo caja tras las ventas de futbolistas clave como Vedat Muriqi, Jan Virgili y Leo Román, todos ellos dejando sumas importantes de dinero que le permiten afrontar el mercado con plenas garantías para conformar una plantilla que luche por regresar a la élite del fútbol español tras el descenso.