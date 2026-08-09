Video: Chico Díaz anota en la derrota del Barcelona en Ecuador

El Macará, de la ciudad andina de Ambato, venció este sábado por 2-1 a domicilio al Barcelona y amplió la posibilidad para seguir en puja por un billete para la Copa Libertadores de 2027, mientras que hundió más en una crisis administrativa y futbolística al club guayaquileño durante la vigésima cuarta fecha de la Liga Pro de Ecuador.

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El triunfo del Macará fue fruto de dos tantos del mediocampista Mateo Viera, mientras el paraguayo Sergio “Chico” Díaz descontó para Barcelona, que se mantuvo en el quinto puesto, con 35 puntos y el Macará pasó, por el momento, al segundo, con 41, a la espera del resultado que obtenga este domingo Universidad Católica, que tiene 39 unidades.

El Ídolo recupera el aliento 👏🏻



Díaz metió un enganche dentro del área y su remate de zurda se desvió ligeramente para el 1-2 de @BarcelonaSC.#LigaEcuabet conectada x #Xtrim 🤳🏻 pic.twitter.com/HAFXpAXAkQ — Zapping Ecuador (@zapping_ecu) August 9, 2026

Barcelona había caído de local en el anterior partido por 1-0 ante Liga de Quito. Experimentó el miércoles la renuncia de su presidente, Antonio Álvarez y ante Macará sus fanáticos interrumpieron los últimos minutos del partidos con reclamos contra los jugadores y el técnico venezolano César Farías.

Esta fue la segunda anotación en seis partidos del “Chico” Díaz con el Barcelona, al que se unió recientemente tras su paso por el Sportivo Luqueño.