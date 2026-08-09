Fútbol Internacional
09 de agosto de 2026 a la - 08:45

Video: Chico Díaz anota en la derrota del Barcelona en Ecuador

Sergio Ismael "Chico" Díaz Velázquez (28 años), autor del tanto del Barcelona Sporting Club, intenta controlar el balón ante dos futbolistas del Macará, durante el partido celebrado la noche del sábado en Guayaquil.
Sergio Ismael "Chico" Díaz Velázquez (28 años), autor del tanto del Barcelona Sporting Club, intenta controlar el balón ante dos futbolistas del Macará, durante el partido celebrado la noche del sábado en Guayaquil.Barcelona SC

El paraguayo Sergio Ismael Díaz registró el sábado el gol del Barcelona de Guayaquil, que perdió como local por 2-1 contra el Macará, por la Liga Pro de Ecuador.

Por ABC Color

El Macará, de la ciudad andina de Ambato, venció este sábado por 2-1 a domicilio al Barcelona y amplió la posibilidad para seguir en puja por un billete para la Copa Libertadores de 2027, mientras que hundió más en una crisis administrativa y futbolística al club guayaquileño durante la vigésima cuarta fecha de la Liga Pro de Ecuador.

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El triunfo del Macará fue fruto de dos tantos del mediocampista Mateo Viera, mientras el paraguayo Sergio “Chico” Díaz descontó para Barcelona, que se mantuvo en el quinto puesto, con 35 puntos y el Macará pasó, por el momento, al segundo, con 41, a la espera del resultado que obtenga este domingo Universidad Católica, que tiene 39 unidades.

Barcelona había caído de local en el anterior partido por 1-0 ante Liga de Quito. Experimentó el miércoles la renuncia de su presidente, Antonio Álvarez y ante Macará sus fanáticos interrumpieron los últimos minutos del partidos con reclamos contra los jugadores y el técnico venezolano César Farías.

Esta fue la segunda anotación en seis partidos del “Chico” Díaz con el Barcelona, al que se unió recientemente tras su paso por el Sportivo Luqueño.