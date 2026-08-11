5-2. Con doblete de Everardo Rose, Plaza Amador remonta y golea al Xelajú

El partido comenzó movido, con un Xelajú apostando por la velocidad por las bandas ante un Plaza Amador replegado y dispuesto a buscar el contragolpe.

La insistencia de los visitantes tuvo su primer fruto a los 20 minutos, con un remate del colombiano Yilton Díaz que el arquero placino Marcos Allen controló sin mayores problemas.

Al 28, los superchivos silenciaron el estadio. Diego Casas aprovechó una pelota suelta y se la cedió al costarricense Stiven Cárdenas, quien definió de derecha para poner el 0-1.

Con la ventaja parcial, el Xelajú intentó controlar la pelota, mientras Plaza Amador cerraba los caminos con una presión alta en busca de recuperar rápidamente la posesión.

Los leones dieron su primer zarpazo al 42, cuando Omar Córdoba envió un centro desde la derecha que Everardo Rose conectó de cabeza para establecer el empate.

Solo seis minutos después, en el 45+3, un pase milimétrico de Ricardo Phillips dejó a Rose mano a mano con el arquero rival. El delantero no perdonó y definió para darle la vuelta al marcador y mandar al descanso al Plaza Amador con ventaja de 2-1.

La segunda parte fue completamente para el equipo local, que ajustó su propuesta ofensiva y terminó sellando una contundente remontada.

Pero antes de que llegaran los goles de Plaza Amador, al minuto 52 el uruguayo Diego Casas marcó el empate 2-2.

El tanto hizo reaccionar al local, que aceleró el ritmo en busca de la victoria y, después de desperdiciar varias ocasiones de gol, encontró el 3-2 al minuto 64 con Yoameth Murillo, quien aprovechó su primera pelota para poner nuevamente en ventaja a los locales.

Cuatro minutos después, Daivis Murillo amplió la diferencia con un remate desde el borde del área grande que el arquero del Xelajú, Mynor Álvarez, no pudo detener y que terminó colándose junto al poste.

La goleada quedó sentenciada al minuto 76. Julio Rodríguez envió un centro que Jorlian Sánchez remató y que terminó desviando Álvarez hacia su propia portería para el definitivo 5-2.

Con la victoria, Plaza Amador llegó a seis puntos en el grupo A, los mismos de Liga Deportiva Alajuelense, que en esta jornada tuvo descanso y cuenta con un partido menos.

5. Plaza Amador: Marcos Allen; Omar Córdoba, Jimar Sánchez, Jafet Taivez, Eric Davis; Daivis Murillo (m.73, Anel Ryce), Abdul Knight, José Murillo (m.63, Yoameth Murillo), Ricardo Phillips (m.54, Alberto Quintero); Everardo Rose (m.73, Jorlian Sánchez) y Héctor Ríos (m.73, Julio Rodríguez).

2. Xelajú: Mynor Álvarez; Javier González, Erik González (m.46, Harim Quezada) , Kevin Ruiz (m.75, Ricardo Márquez), Widvin Tebalan (m.88, Joshua Ubico); Juan Cardona, Jorge Aparicio, Jesús López (m.88, Maynor de León), Yilton Díaz (m.41, Oscar Mejía); Diego Casas y Stiven Cárdenas.

Goles: 0-1, m.29: Stiven Cárdenas. 1-1, m.43: Everardo Rose. 2-1, m.45+3: Everardo Rose. 2-2, m.52: Diego Casas. 3-2, m.64: Yoameth Murillo. 4-2, m.68: Daivis Murillo. 5-2, m.76: Mynor Álvarez, en propia puerta.

Árbitro: José Guity, de Honduras, amonestó a Eric Davis, Héctor Ríos, José Murillo, Yoameth Murillo y Jesús López.

Incidencias: partido del grupo A de la Copa Centroamericana jugado en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez, al este de la capital de Panamá.