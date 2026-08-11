Corinthians decide no renovar su vínculo con el atacante neerlandés Memphis Depay

En una nota oficial, el club alegó que la "difícil" decisión fue tomada teniendo en cuenta la "salud financiera" de la institución y por motivos "exclusivamente financieros".

"Ante las obligaciones financieras actuales y futuras del Corinthians, quedó claro que asumir un nuevo compromiso de tal magnitud no sería compatible, en este momento, con el equilibrio financiero que debemos preservar para garantizar la sustentabilidad de la institución", manifestó.

En el comunicado, el club expresó su gratitud al futbolista por su dedicación y por los resultados alcanzados durante su paso por la institución, periodo en el que disputó 79 partidos, anotó 20 goles y conquistó tres títulos: el Campeonato Paulista y la Copa de Brasil en 2025, además de la Supercopa en 2026.

Asimismo, la directiva justificó la demora "más allá de lo habitual" en el proceso de resolución del caso por tratarse de un "jugador diferenciado" y confirmó que el presidente del Corinthians, Osmar Stabile, ofrecerá una conferencia de prensa en los próximos días para dar más detalles al respecto.

Con este anuncio se pone fin a semanas de incertidumbre sobre el futuro del futbolista de 32 años, quien tras su participación en la Copa del Mundo con la selección de Países Bajos no volvió a incorporarse a la rutina del equipo en São Paulo.

Este martes, el plantel del Corinthians emprende viaje a Argentina, donde enfrentará este jueves a Rosario Central en partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

La salida definitiva de Depay agrava un panorama ya crítico para el esquema ofensivo del técnico Fernando Diniz.

Con las ausencias confirmadas por lesión del titular Yuri Alberto y de importantes suplentes como Zakaria Labyad, Vitinho y Kayke, el esquema ofensivo de Diniz queda severamente comprometido.

Esta crisis de bajas le abre la puerta a jugadores más relegados del plantel como Pedro Raúl, quien pasó de no ser tenido en cuenta a asumir la titularidad de emergencia para los últimos cruces.

Raúl, de 29 años, acumuló dos goles en los dos partidos en los que ostentó la titularidad.

El plantel corinthiano completará este miércoles su última sesión de entrenamiento en el predio de Newell's Old Boys, en Rosario, antes de salir a la cancha.

El encuentro de ida ante Rosario Central se jugará este jueves a las 21.30 horas (00.30 GMT del viernes) en el Estadio Gigante de Arroyito, mientras que la vuelta está programada para el 20 de agosto en el Neo Química Arena.