El argentino Trobbiani reemplaza a César Farías como técnico del Barcelona ecuatoriano

"El entrenador ha llegado a un acuerdo con la institución para dirigir al equipo hasta finales de diciembre de 2026", señaló el club, que precisó que "desde ayer, lunes, se encuentra al frente del plantel, tras cumplir su primera jornada de entrenamiento".

Trobbiani sustituirá a Farías, quien renunció el lunes debido a los malos resultados del equipo, que ocupa el quinto puesto de la clasificación con 35 puntos, frente a los 61 del líder, Independiente del Valle, a falta de seis jornadas para que concluya la primera etapa de la liga ecuatoriana.

Barcelona indicó además que el cuerpo técnico de Trobbiani estará integrado por el también argentino Leonardo Giogiosa, como preparador físico; los ecuatorianos Luis Tolozano y José Arpi, como asistentes técnicos; y el español Juan Carlos Caballero, como preparador de porteros.

Trobbiani debutará con Barcelona el próximo sábado en el partido a domicilio del Mushuc Runa por la vigésima quinta fecha de la Liga Pro.

El argentino inició su carrera como entrenador en 2014 con el chileno Cobreloa, al que dirigió durante dos partidos. En 2016 estuvo al frente de Guayaquil City y al año siguiente pasó a la reserva de Barcelona.

Entre 2018 y 2020 dirigió a Toreros, filial de Barcelona, y posteriormente estuvo al frente de Liga de Portoviejo y de Olmedo, este último entre 2021 y 2022. Este año trabajó en el ADT peruano.