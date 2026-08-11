Fútbol Internacional
11 de agosto de 2026 a la - 22:50

El centrocampista uruguayo Álvarez Wallace llega a Perú para sumarse al Sporting Cristal

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Lima, 11 ago (EFE).- El centrocampista uruguayo Agustín Álvarez Wallace llegó este martes a Lima para unirse al Sporting Cristal y aseguró que jugar en Perú es "un desafío lindo" por la importancia del equipo celeste en el fútbol nacional.

Por EFE

"Es un equipo grande, con grandes jugadores y un entrenador con jerarquía, y eso me impulsó a venir", señaló el centrocampista en sus primeras declaraciones a medios locales.

Tras afirmar que considera que con los jugadores que tiene el Sporting podrán lograr "grandes cosas a fin de año", Álvarez se definió como "un volante más de juego", pero que tiene "también garra charrúa y eso nunca va a faltar".

"Estoy muy contento por este gran paso y con ganas de conocer a mis compañeros. Estoy preparado, salí de un equipo grande como Peñarol, jugué en Atlético Nacional de Colombia y este es un desafío más", sostuvo.

El futbolista, de 25 años, llega al Sporting a préstamo tras jugar este año en el Racing uruguayo, con el que ganó el título del último torneo Apertura de su país, aunque su ficha pertenece al Montevideo City Torque.