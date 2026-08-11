El chileno Alexis Sánchez llega a la MLS para liderar al Montreal

El expunta del Barcelona e Inter de Milán, Alexis Sánchez, de 37 años, estaba libre después de jugar la última temporada en la liga española con el Sevilla, con el que anotó cuatro goles en 30 partidos.

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“Estoy muy contento de unirme al CF Montreal y asumir este nuevo reto”, dijo Sánchez en un comunicado del equipo canadiense.

“Agradezco al club la confianza que ha depositado en mí y tengo muchas ganas de poner mi experiencia al servicio del equipo para que podamos alcanzar nuestros objetivos y crear momentos inolvidables para nuestros aficionados” .

Sánchez se comprometió por el resto de la temporada 2026, que concluye en diciembre, y para la campaña acortada de 2027, que se disputará entre febrero y mayo. La franquicia canadiense se reservó una opción de alargar el contrato para la temporada 2027-2028.

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El chileno cierra así una etapa de casi dos décadas en el fútbol europeo, en las que también vistió los uniformes del Udinese, Arsenal, Manchester United y Olympique de Marsella.

En su palmarés lucen un título de la liga española con el Barcelona (2013) y dos de la italiana con el Inter de Milán (2021 y 2024).

Ganador de la Copa América de 2015 y 2016, Sánchez ostenta también los récords de más partidos jugados con la selección chilena (168) y goles convertidos (51).

El punta sigue ahora los pasos de otras figuras que apostaron también por la MLS para la recta final de sus carreras, como los recién llegados Robert Lewandowski (Chicago Fire) y Antoine Griezmann (Orlando City). Todos ellos tratarán de desbancar del trono de la liga norteamericana al Inter Miami de Lionel Messi.

El CF Montreal, que adquiere a su mayor estrella desde el breve paso de Didier Drogba (2015-2016), nunca ha alcanzado una final de la MLS y actualmente ocupa la penúltima posición de la Conferencia Este, con 16 puntos en 18 fechas.

El equipo canadiense tampoco obtuvo plaza para la Leagues Cup, el torneo conjunto entre la MLS y la liga mexicana que se disputa hasta el 6 de setiembre.