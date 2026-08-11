Fútbol Internacional
11 de agosto de 2026 a la - 16:20

Victor Lindelof: "Queremos competir al más alto nivel"

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Redacción deportes, 11 ago (EFE).- El defensa sueco del Aston Villa Victor Lindelof mostró el cambio de mentalidad de la plantilla con la aspiración de ganar la Supercopa el miércoles en Salzburgo al París Saint Germain, vigente campeón de la Liga de Campeones y del torneo.

Por EFE

En la rueda de prensa oficial previa al choque del miércoles en el Red Bull Arena, el escandinavo subrayó el deseo de "competir al más alto nivel".

"Eso quiere decir que tenemos que competir en todos los torneos y competiciones pero sobre todo en Europa. Va a haber muchos partidos en la temporada pero la plantilla está preparada para ello. Tenemos muchas ganas de jugar este encuentro", dijo.

El defensa del Aston Villa destacó el potencial del París Saint Germain pero rechazó destacar individualidad alguna. "Es imposible destacar a un solo jugador de su plantilla. Tienen jugadores de primer nivel en todas las posiciones", concluyó.