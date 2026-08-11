Victor Lindelof: "Queremos competir al más alto nivel"

En la rueda de prensa oficial previa al choque del miércoles en el Red Bull Arena, el escandinavo subrayó el deseo de "competir al más alto nivel".

"Eso quiere decir que tenemos que competir en todos los torneos y competiciones pero sobre todo en Europa. Va a haber muchos partidos en la temporada pero la plantilla está preparada para ello. Tenemos muchas ganas de jugar este encuentro", dijo.

El defensa del Aston Villa destacó el potencial del París Saint Germain pero rechazó destacar individualidad alguna. "Es imposible destacar a un solo jugador de su plantilla. Tienen jugadores de primer nivel en todas las posiciones", concluyó.