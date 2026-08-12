0-1. Brahim y Lunin alargan la imbatibilidad del Real Madrid

Aún sin los mundialistas Marc Cucurella, Aurelien Tchouaméni, Jude Bellingham, Kylian Mbappé o el extremo costamarfileño Yan Diomande, el fichaje más caro en la historia del Real Madrid, el equipo que alineó de inicio Jose Mourinho poco se parecerá al que empezará la Liga el próximo sábado 22 en el campo del Espanyol.

En Riazor tampoco jugaron el portero belga Thibaut Courtois e Ibrahima Konaté. Mourinho juntó a Camavinga con Bernardo Silva en el centro del campo -el portugués había formado con el uruguayo Valverde en dos partidos anteriores- y dio libertad al turco Arda Güler, que tomó el mando en la construcción.

El Real Madrid apenas sufrió en Riazor, pese a que el Dépor, liderado por Mario Soriano, logró quitarle el balón durante muchas fases del encuentro. El único remate del equipo gallego entre los tres palos en los primeros 45 minutos llegó al filo del descanso, en la acción anterior al gol de Brahim Díaz.

El central belga Lucas Noubi cabeceó a las manos de Lunin, y el portero ucraniano estuvo atento para montar un rápido contraataque, con un saque en largo con la mano, para la carrera de Brahim Díaz, que, tras superar en velocidad a los defensores que le perseguían, superó con calidad a Leo Román.

Antes del 0-1, el conjunto madridista ya había rozado el gol tras una falta lateral ejecutada por Güler que se envenenó tras el despeje de Nsongo Bil, obligando a Leo Román a realizar una espectacular estirada.

La pegada blanca eclipsó Riazor, pero ni eso evitó que Mourinho modificase su hoja de ruta. En el intermedio movió ficha con la entrada de Espí, Trent, Valverde y el joven Mario Rivas. Hidalgo también agitó su once con tres cambios, antes de cambiar, poco después, su dupla de ataque: Zakaria y Kevin entraron por Nsongo Bil y Aubameyang.

El partido se abrió mucho más en el segundo tiempo. El Madrid dio un par de pasos atrás para buscar el contraataque, y el Dépor amenazó con un disparo de Mella que mandó a córner Rivas, con la cabeza, cuando un sector de Riazor ya cantaba el gol del empate.

No fue el último aviso deportivista. De una pérdida de Camavinga nació un rápido contraataque que Zakaria finalizó muy mal. Esos errores son los que Mourinho no perdona a sus jugadores. Y en minuto 87, Loureiro, con un remate que sacó Lunin, y Dani Barcia, en la siguiente jugada, sacaron a relucir los problemas defensivos a balón parado de los blancos.

0 - RC Deportivo: Leo Román; Ximo Navarro (Comas, min.59), Noubi (Dani Barcia, min.67), Bright Ede (Loureiro, min.46), Angeliño (Quagliata, min.46); Noé (Diego Villares, min.22), Amatucci (Mella, min.46), Mario Soriano (Teun Gijselhart, min.67); Luismi Cruz (Riki, min.67), Nsongo Bil (Zakaria, min.59) y Aubameyang (Kevin, min.59).

1 - Real Madrid: Lunin; Dumfries, Rüdiger ((Trent, min.46), Huijsen, Carreras (Lamini, min.89); Bernardo Silva (Alexis Ciria, min.86), Camavinga; Brahim Díaz (Mario Rivas, min.46), Güler (Valverde, min.46), Vinicius (Cestero, min.71); Endrick (Espí, min.46).

Árbitro: Adrián Cordero Vega (Comité cántabro). Amonestó a Rüdiger (min.30), Camavinga (min.46) y Dumfries (min.82) por parte del Real Madrid.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la LXXXI edición del Trofeo Teresa Herrera disputado en el estadio municipal de Riazor 28.789 ante espectadores.