2-2. El Fulham se retira tras la expulsión de Arbeloa y el Málaga gana el Costa del Sol

El partido ya comenzó con el pie cambiado, con la marcha temprana del atacante Adrián Niño, que hizo saltar las alarmas en un Málaga ya con varios lesionados a pocos días del inicio liguero en Primera.

Entró por él un centrocampista, Rafa Rodríguez, por lo que el dibujo pasó de jugar con dos delanteros a un 4-3-3 y ahí, aunque los locales habían tenido más balón y peligro, empezó a amenazar el Fulham.

Oscar Bobb y David Larrubia, extremos de Fulham y Málaga, percutían en lo poco dinámico que fueron los primeros minutos, hasta que Sessegnon acertó con un cabezazo al segundo palo para adelantar a los ingleses (0-1).

Tan pronto encajó el golpe el equipo de Juanfran Funes que, en un chispazo del talento de Larrubia, logró el empate, obra de Chupe en un remate de puro goleador.

Castagne tuvo para los británicos una clarísima antes del descanso, pero el Málaga acabó la primera parte en buena inercia y, tras el descanso, arrinconó a su rival, pero de nuevo encajó gol, esta vez del nigeriano Alex Iwobi.

Estaba mejor el Málaga con balón, pero más certero el cuadro entrenado por Arbeloa, que en dos combinaciones por banda fabricó dos tantos antes del carrusel de cambios para refrescar piernas y evitar lesiones.

Con otras ocho sustituciones, loa blanquiazules ganaron energía y chispa y en el noventa, de penalti por mano clara, logró la igualada Eneko Jauregi (2-2), uno de esos cambios de Funes. El triunfo se quedó en casa tras renunciar el equipo inglés a la tanda de penaltis.

Los malaguistas cierran la pretemporada con dos empates, 2-2 frente al Al-Ittihad saudí y 3-3 contra el Leicester; dos victorias, por 4-2 al Al-Arabi y esta con asterisco contra el Fulham; y una derrota frente al Ceuta, y el próximo miércoles debutarán en LaLiga en el estadio del Atlético de Madrid.

2 - Málaga CF: Herrero; Puga, Einar, Recio, Salinas; Larrubia, Izan, Dani Lorenzo, Joaquín; Chupe y Niño. También jugaron: Rafa Rodríguez, Álex Pastor, Rafita, Otu, Lobete, Ramón, Haitam, Juan Cruz, Eneko, Juani y Carlos López.

2 - Fulham: Leno; Castagne, Andersen, Bassey, Sessegnon; Berge, Rowe, Iwobi; Kevin Santos, Bobb y Gonzalo. También jugaron: Palacios, Robinson, Charles, King, Tete, Cuenca, Muniz y Reed.

Goles: 0-1, min. 23: Sessegnon. 1-1, min. 28: Chupe. 1-2, min. 57: Iwobi. 2-2, min. 90: Eneko.

Árbitro: Miguel Ángel Ortiz Arias (Comité Madrileño). Expulsó con tarjeta roja al entrenador del Fulham, Álvaro Arbeloa, y a otro miembro de su cuerpo técnico.

Incidencias: Partido amistoso correspondiente al XXXVI Trofeo Costa del Sol, disputado en el estadio de La Rosaleda ante 17.179 espectadores.